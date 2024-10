Deportivo Rincón piensa en el 2025 junto a Alejandro Abaurre

El Deportivo Rincón no pudo seguir su camino en el Torneo Federal A , sin embargo esto no desanimó en absoluto a la institución que aseguró la continuidad de Alejandro Abaurre al mando del plantel profesional del León. “Tuvimos una reunión, la semana que viene tenemos otra para ir definiendo algunas cosas con respecto al plantel y empezar a hablar un poco también de las posibilidades”, dijo el entrenador a LM .

Como cada fin de participación, los planteles suelen tener bajas debido a finalización de contratos, renuncias, desafectaciones y en esta época el inicio del Torneo Regional Amateur, donde algunos clubes se nutren de jugadores del Federal A.

"Algunos chicos, seguramente sean desafectados del plantel, hay que dar una base de jugadores, algunos han ido a jugar algún torneo Regional, seguramente para tratar de ganar un poco de experiencia y vivir otras cosas en otros lugares, sobre todo algunos chicos de acá", aseguró el DT.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 16.15.47.jpeg Alejandro Abaurre. Fotografía: gentileza prensa Deportivo Rincón.

Los neuquinos quedaron lejos de la pelea por el segundo ascenso, quedando afuera en los dieciseisavos de final ante Defensores de Villa Ramallo, pero el foco del equipo debutante en la categoría ya está en el 2025. “Lo más importante de todo es que hoy el Deportivo Rincón tiene el tiempo para poder armarse de la mejor manera. Seguramente siempre hay algún jugador interesante en el torneo Regional, pero también son importantes y necesarios los jugadores del Federal A, del Nacional B”, mencionó.

La carta de jugadores del Federal A es amplia, tanto de equipos que ya quedaron en el camino y otros que aún pelean en playoffs. A esto se suma la definición de la Primera Nacional. Por otro lado la continuidad de Abaurre le brinda tranquilidad y seguridad a la dirigencia para el armado del próximo año.

“Creo que hoy hay un movimiento de jugadores de mercado que hace factible y viable también la posibilidad de tener un equipo competitivo porque un poco también son las aspiraciones que tiene el club”, sumó.

Más allá de apuntar a la próxima temporada, la base del conjunto neuquino es la de un equipo y desde allí empezará a edificarse. “Tenemos una base interesante de jugadores, entre 11 y 9 jugadores. Creo que en eso coincidimos tanto la dirigencia como nosotros, como cuerpo técnico. Es importante la base de un equipo, si no tenés que construir todo otra vez. Apuntamos por mantener una base que nos permita después construir algo importante”, mencionó.

Los objetivos cumplidos de Deportivo Rincón

El Deportivo Rincón concluyó su primera participación en la tercera categoría del futbol argentino con ciertos vaivenes, producto de los primeros pasos en el profesionalismo. En la primera fase con Marco Gonzales los neuquinos sumaron cuatro derrotas, dos victorias y dos empates, lo que no conformó a la dirigencia.

Con un interinato que alcanzó cuatro puntos de 6, llegó el mendocino con quien completaron la primera etapa con los mismos números, sin embargo todo mejoró en la Reválida. “Todo el tiempo que nosotros estuvimos ganamos 9 partidos, perdimos 6, empatamos 3. Un porcentaje bastante importante en puntos, igual el porcentaje de rendimiento, que fue algo del 57%. Los números han sido más que importantes y positivos”, repasó.

Tras un liderazgo absoluto en la Reválida, el León se encontró con la segunda parte del Torneo ante Defensores por 2 a 0 en condición de local, algo que sorprendió ya que tenían siete partidos sin caer en la Ciudad Deportiva. “Las fases son complicadas, ahí no tenés margen de error. Nosotros, capaz, el primer partido no lo jugamos bien, nos costó caro. Y bueno en el segundo jugamos un gran partido, ganamos con autoridad y no nos alcanzó”, manifestó.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 16.16.35.jpeg

El equipo del norte neuquino se despidió con una victoria por 2 a 1 en Villa Ramallo pero no le alcanzó para remontar el marcador global y avanzar de fase. "Era difícil, pero bueno, eso no empaña todo lo que se realizó desde el momento que nosotros asumimos hasta que se terminó. La complejidad la tenés en el momento que corres con la desventaja deportiva. En este caso con la ventaja deportiva para quien está arriba. Ya eso lo torna difícil porque vos estás obligado sí o sí a ganar un partido”, analizó.

Los del norte neuquino fueron la sensación en la Reválida, fuertes en casa y de visitante, con solo una derrota y un empate, lograron con antelación la permanencia, el primero de los objetivos. "Nosotros hicimos una parte impecable. Obviamente que después, cuando uno termina y empieza lo demás, la ilusión crece y se entusiasma, pero el objetivo estaba cumplido”, aseguró el líder del equipo.

“Estábamos con esa tranquilidad de saber que el club había dejado, primero, una excelente imagen en el torneo, y habiendo logrado mantener la categoría para prepararse para lo que venía, en el caso de lo que eran los play-offs, y si no, sería prepararse para lo que sería el siguiente torneo”, sostuvo sobre el andar con buenos números y objetivos cumplidos por la institución.

Los logros para los neuquinos se fueron construyendo partido a partido en una de las categorías más complejas del futbol argentino, por eso Abaurre siempre inculcó la tranquilidad a sus dirigidos. “Teníamos que tener la tranquilidad de saber que habíamos hecho una gran campaña poniéndolo a Rincón en muchas posibilidades, que se lo nombren en varios lugares y que sepan lo que significaba este club y este equipo”, concluyó.