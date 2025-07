Deportivo Rincón quiere ganar por primera vez en el Carminatti: "Los partidos hay que jugarlos"

La fase Campeonato del Federal A arrancó complicada para Deportivo Rincón , que en dos partidos no ha visto la victoria. El León cayó ante Ciudad Bolívar como visitante, padeciendo un injusto arbitraje, y sacó un punto en su casa frente a Atenas de Río Cuarto el último sábado en la Ciudad Deportiva.

La lógica que todos intentan aplicar en la categoría no se dio el último sábado en tierras petroleras y el que hizo su negocio fue Atenas, el visitante, tras la igualdad sin goles en un partido muy parejo. “El finde pasado se nos hizo muy cuesta arriba, porque más allá de que llegamos con peligro al arco rival, se nos complicó llegar porque pusieron línea de cinco, línea de cuatro volantes, se nos metieron atrás y buscaron salir de contra. La que tuvimos también tapó el arquero”, explicó.

osinaga rincon.jpg

Se viene la visita a Olimpo

El fixture los lleva al Roberto Carminatti para la tercera jornada, un terreno que Osinaga conoce muy bien. “Es un lindo estadio, de primera división, que hoy está pasando por este momento de estar en la tercera del fútbol de Argentina”, afirmó.

El próximo domingo, a las León 15:30, visitará por tercera vez la casa del Aurinegro, escenario donde no ha podido cosechar puntos y la chance de romper esa racha es un impulso. “Creo que Rincón ha jugado dos veces nada más ahí y eso nos motiva, jugar en esos estadios, en esas canchas con tanta gente”, sostuvo.

La fecha 3 es un desafío para los neuquinos, ya que enfrentaran al líder de la zona que trae puntaje ideal y quiere escaparse en soledad para lograr lo antes posible la clasificación a cuartos de final.

El ultimo duelo entre ambos quedó en manos del Depo en la Ciudad Deportiva. “Los partidos hay que jugarlos y no sumar o restarse puntos desde antes de jugarlos”, advirtió Osinaga.

Su llegada al club

El defensor arribó hace 45 días a Neuquén para jerarquizar el plantel y brindarle la experiencia para afrontar esta instancia. “Me uní hace más o menos un mes y medio, mi primer partido fue con Villa Mitre allá, tres fichas antes de que termine la primera parte y después clasificamos con Olimpo acá. La verdad que me encontré con un club que no conocía, un club nuevo, que tiene muchísimas cosas buenas y otras para mejorar. Por suerte estoy cómodo y me siento bien”, contó sobre su arribo a Rincón de los Sauces.

En este ultimo encuentro, el defensor tuvo un compañero distinto en la zaga tras la suspensión de Jonathan Chacón por expulsión. Sin embargo, esto no es excusa. “El juego nunca cambió y la mentalidad tampoco, con Fede Moreno, que venía jugando de cinco, nunca había compartido la zaga, ni siquiera en algún entrenamiento, salvo esta semana, pero bien. Más allá de algunos desentendimientos, estuvimos firmes, eso es lo bueno, y cuando nos llegaron, fue muy poco, eso también se suma”, reconoció.

deportivo rincón forma

Además, el central se mostró en plena comodidad con el "1, Alejandro Sánchez, que también llegó como refuerzo. “También cuando nos llegaron con peligro, teníamos al Oso Sánchez atrás, así que también estábamos tranquilos en ese caso. Ya nos conocemos con el Oso, yo ya sé por ahí cuáles son sus atributos, si le gusta jugar, si es zurdo, derecho, eso ayuda mucho a la hora de jugar, conocerse bien”, reconoció.

Los planteos del técnico y la ejecución de los futbolistas

Duilio Botella realizó una búsqueda puntual para el nonagonal y sumó a tres jugadores que se conocen como Sánchez, Osinaga y Carrasco del CADU. “Antes de venir hablé con Duilio, que fue el que me llamó y me comentó que quería armar una vertebral que le sirva, y bueno, me dijo los nombres que iba a traer, resulta que eran dos compañeros míos del CADU, eso le suma más al equipo”, explicó.

En su segundo año de Federal A, el León ya mejoró la campaña y busca ajustar cosas para seguir con chances en la fase Campeonato, donde arrancaron todos desde cero. “Por lo que había visto del equipo anteriormente, se mostró otro juego, otro carácter a la hora de entrar la cancha y se vio reflejado en los resultados. Más allá de haber perdido, siempre nos plantamos de visitante, de igual a igual”, analizó.

Como suele ocurrir en el fútbol, la falta de efectividad en las áreas se paga caro en la tabla. “Se ve que tenemos algunas chances en el arco rival que por ahí no concretamos, pero las chances están y eso muestra por ahí la rebeldía de Rincón a la hora de salir a jugar de visitante”, sumó.

Osinaga, que llegó a la final por el ascenso directo con Douglas Haig en 2023, reconoce que el certamen y la búsqueda del gran objetivo es cada vez más difícil. “La verdad que sí, se pone cada vez más difícil porque los entrenadores son básicamente siempre los mismos y ya se conocen mucho entre sí. Los jugadores también nos conocemos y ninguno quiere regalar ningún partido, entonces se pone muy difícil”, expresó.

A su vez, a la vista están las diferentes cuestiones ajenas a los 22 jugadores en cancha que muchas veces dan mas que hablar que el propio futbol. De hecho, en la apertura Rincón sufrió esto ante Bolívar en la apertura del nonagonal con el arbitraje. “También hay otros factores por los cuales se pone difícil, pero hay que seguir para adelante y seguir peleando, pero sí, cada vez más difícil con el nivel deportivo que hay”, concluyó.