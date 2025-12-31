Deportivo Rincón sumó a un defensor goleador que ya jugó en la región

El León sigue anunciando refuerzos para la próxima temporada en la que jugará Copa Argentina y Federal A.

Experiencia, personalidad, marca y gol. Eso es lo que fue a buscar Deportivo Rincón a la hora de contratar a Rodrigo "Petróleo" Herrera. El defensor central de 36 años es nuevo refuerzo del León para la temporada 2026, donde el club neuquino afrontará tanto el Federal A como la Copa Argentina.

Luego de la salida de Agustín Osinaga, Rincón necesitaba fortalecer la zaga central y por eso buscó a uno de los futbolistas mejor considerados en esa posición de la categoría.

Herrera se consolidó como capitán en Sarmiento de La Banda, el equipo de Santiago del Estero que en 2024 llegó a jugar la final por el primer ascenso y también estuvo muy cerca de lograr el segundo boleto a la Primera Nacional, pero se quedó en la puerta.

rodrigo petróleo herrera

El oriundo de Famaillá, Tucumán, tiene una extensa trayectoria, que comenzó hace 17 años en su ciudad de origen. Después de Atlético Famaillá, pasó a Atlético Tucumán y comenzó un periplo con el que recorrió el país, casi siempre jugando Federal A.

En 2010 fue a Central Norte de Salta, luego San Jorge de Tucumán, San Lorenzo de Alem de Catamarca, Cipolletti, Juventud Antoniana de Salta, Unión Aconquija de Catacarca, Sansinena de Cerri, Achirense de Concepción del Uruguay, Olimpo de Bahía Blanca y Deportivo Merlo (B Metro).

En 2023 llegó a Sarmiento de La Banda, donde subió notablemente su promedio de gol. Herrera empezó a hacerse cargo de los penales de su equipo y al mismo tiempo sumó muchos tantos por la cancha de arriba, generando otro atributo en su juego.

La fortaleza física y lectura de juego le permiten ser un jugador difícil de superar en el cuerpo a cuerpo. Además, con el correr de los años fue cultivando una personalidad que lo hizo capitán en diferentes clubes y muy querido en los últimos grupos por los que pasó.

Por lo pronto, el apodo "Petróleo" le queda como anillo al dedo para jugar en el León.

petroleo herrera

Su paso por la región

"Petróleo" ya jugó en la región cuando llegó a Cipolletti en 2015 y formó parte del equipo que dirigió Ricardo Pancaldo. Con la camiseta del albinegro, el marcador central jugó 18 partidos y marcó un gol. Si bien fue resistido por los seguidores del Capataz debido a su rusticidad, tuvo mucha participación en un equipo que no anduvo mal y llegó a jugar los cuartos de final por el segundo ascenso.

Antes de llegar a fin de año, Deportivo Rincón lo anunció como refuerzo en sus redes sociales. Se suma al lateral Matías Carrera, el delantero Jorge Rossi, el extremo colombiano Jair Blanco y al volante chileno Alexis Valencia.

El entrenador Pablo Castro y la directiva continúan en el armado del plantel.