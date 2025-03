Deportivo Rincón y Cipolletti, a dos semanas de un arranque picante

El cruce regional en la apertura de la competencia sorprendió y no era el más esperado más allá de las posibilidades del azar. “No lo esperaba, había una posibilidad por el sorteo, pero está bueno arrancar acá. Con el tema del fixture y el orden de los partidos, marca lo que es el torneo todos los años, muy duro”, opinó Jeldres.

Deportivo Rincón-AC (15).jpg Anahi Cárdena

Del otro lado, el Capataz se quedó con las ganas de hacer su estreno en la calle O'Higgins y recién en la tercera fecha, el 30 de marzo, se reencontrará con su gente luego de dos fechas de visitante. De Rincón de los Sauces irá a Viedma para luego recién recibir a Guillermo Brown. “La verdad que el arranque es durísimo, equipos jodidos, pero nos estamos preparando para eso, para jugar en cualquier cancha de la misma manera, siendo protagonista en todos los campos”, mencionó Gonzalo Lucero, volante de Cipolletti.

Lucero viene de vestir los colores de Chaco For Ever en la Primera Nacional y su último antecedente en el Federal es del 2018/19 con Alvarado. El roce con la categoría volvió hace dos semanas en el amistoso ante el León, pero más allá de tener que debutar con el mismo rival, no lo tomó por sorpresa el sorteo del duelo inicial. “Por lo menos a mí no, hace mucho no juego esta categoría y enfrentar a cualquier rival me da igual, son difíciles todos. Si me imaginaba la primera fecha con la Visera llena y alentando, arrancar en nuestra casa hubiese sido genial, pero bueno sabíamos que podía pasar lo contrario”, aseguró.

El análisis de la categoría

El artillero exVilla Mitre tiene conocimiento sobre los rivales más allá de los movimientos que realizaron en este mercado de pases. Jeldres, reconoce la dureza del Federal A: “Los planteles se han reforzado mucho entonces va a ser una temporada muy dura. Nosotros nos hemos preparado y hemos trabajado para que el inicio no nos tome por sorpresa”.

De cara a la fecha 1, Rincón llegará luego de una gira por Mendoza donde enfrentará a San Martin de Mendoza del Federal A, al Deportivo Maipú de la Primera Nacional y a Independiente Rivadavia, todos lejos del sintético sobre el que juega de local.

Por el lado del Albinegro seguirá en la zona y como en la temporada pasada, afrontará algunas prácticas en terreno artificial. “Seguramente vamos a practicar fútbol sobre esa superficie, pero es el único partido que se juega en esa cancha y después tenemos que prepararnos para todo lo que venga, cancha con sintético, con pasto, lo que sea”, afirmó Daniel Cravero.

daniel cravero dt cipo.jpg

Los objetivos de Rincón y Cipo

De cara a lo que será el torneo, Sebastián Jeldres buscará repetir lo hecho junto al equipo bahiense, meterse en zonas de definición por el ascenso, llegando a instancias finales como fue la temporada anterior ante Sarmiento La Banda. “Personalmente son muchas las expectativas, tengo muchas ganas de que ya comience el torneo, las expectativas del club son las de estar arriba en los primeros puestos y es por y para lo que hemos trabajado. Confío en que vamos a estar a la altura y vamos a dejar todo para tener al deportivo en los primeros puestos”, expresó Jeldres

“Confío en este grupo de trabajo, en todo lo que hemos construido desde que inició la pretemporada, hemos conformado un gran grupo, un gran plantel. Creo que eso nos va ayudar mucho a cumplir objetivos”, agregó sobre el grupo.

Del otro lado, mejorar la imagen de los últimos tres años es el objetivo, para no tener que lidiar con la calculadora hasta el final y pensar en un equipo que se meta en play offs. “Las expectativas son siempre las de dejar a Cipolletti en lo más alto. Mejorar lo del año que pasó y paso a paso nos va a dar la pauta de para qué estamos. El objetivo siempre es pelear”, concluyó Lucero.