Despedida con derrota de Los Pumas en el Championship

Los Pumas en una gran actuación en el segundo tiempo, con un juego arrollador con sus forwards fueron claros dominadores y de esa forma marcaron dos tries, que no le alcanzaron para quedarse con lo que hubiese sido una justa victoria.

Untitled-6.jpg Los Pumas cayeron 22 a 21 ante los sudafricanos

Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries conquistados en el segundo tiempo por el wing Mateo Carreras y el ingresado Gonzalo Bertranou, mientras que el medio apertura cordobés Santiago Carreras, sumó tres penales y una conversión.

Sudáfrica marcó tres tries alcanzados por Eben Etzebeth, Damian de Allende y Manie Libbok, quien aportó un penal y dos conversiones.

Sudáfrica: Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse, Manie Libbok, Grant Williams, Duane Vermeulen (c), Pieter-Steph du Toit, Marco van Staden, Marvin Orie, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador : Jacques Nienaber. Entrenador: Jacques Nienaber.

Argentina: Thomas Gallo; Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Grondona, Juan Martín González, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras, Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos: PT: 3' penal Santiago Carreras (A), 9' penal Santiago Carreras (A), 11' penal Libbok (S), 18' try Etzebeth (S), try 26' Damian de Allende convertido por Libbok (S), 38' penal Santiago Carreras (A). Resultado parcial: Sudáfrica 15- Argentina 9. ST; 28' try Libbok convertido por el mismo (S), 34' try Mateo Carreras (A) y 40 try Bertranou convertido por Mateo Carreras. Resultado final: Sudáfrica 22-Argentina 21.

Amonestado: ST; 32' De Allende (S)

Arbitro: Andre Brace (Irlanda)

Estadio: Emirates Airline Park (Johannesburgo, Sudáfrica).

