Develaron una conversación inédita de Lionel Messi y el plantel de la Selección Argentina con el Indio Solari

Un exjugador reveló detalles de un zoom durante la Copa América 2016. Mate, whisky y una charla que nadie había contado hasta ahora.

A dos semanas de su fallecimiento, apareció una nueva anécdota sobre el Indio Solari que lo relaciona -en este caso- con el emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi y el plantel del combinado nacional.

Mariano Andújar , ex arquero de Estudiantes y de la Selección Argentina, reveló en una entrevista cómo fue la videollamada que el plantel albiceleste compartió con el músico durante la Copa América 2016, disputada en Estados Unidos.

El encuentro virtual se dio en plena concentración, antes de que las charlas por Zoom se volvieran moneda corriente en la vida cotidiana. Según contó Andújar en el programa Sharap, de Gelatina, la comunicación surgió gracias a un vínculo personal de uno de los integrantes del cuerpo técnico.

“En la Copa América 2016 hicimos un zoom con el Indio Solari. Uno de los profes era amigo de alguien de la banda. Estábamos todos, en una sala de juego tomando mate y hablando. El Indio estaba tomando un whisky”, recordó el ex arquero, entre risas, al repasar aquel momento poco difundido hasta entonces.

Embed "Una canción no cambia el mundo, pero sí cambia mi manera de ver el mundo".



El posteo de Mariano Andújar homenajeando al Indio y la historia del zoom que hicieron en plena Copa America con el plantel de la selección. pic.twitter.com/C2sxbrhdjO — Gelatina (@somosgelatina) June 17, 2026

Indio Solari, una presencia constante en las concentraciones

El propio Andújar explicó que la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era un clásico infaltable en las concentraciones del Seleccionado. “Siempre suenan Los Redondos, no hay un argentino que no lo atraviesen”, había señalado en otra entrevista, mencionando además a Nahuel Guzmán como otro de los fanáticos del grupo dentro de aquel plantel.

La charla con el músico, lejos de centrarse únicamente en fútbol, derivó en una conversación distendida sobre música. “Hablaba un poco de fútbol, pero hablaba más de música, de qué estábamos haciendo”, detalló Andújar sobre aquel intercambio informal que duró varios minutos frente a la pantalla.

Aquella Copa América terminó con una nueva final perdida para Argentina, la tercera consecutiva tras los Mundiales y certámenes continentales anteriores. Sin embargo, para buena parte del plantel, el recuerdo que perdura no es la derrota deportiva, sino ese cruce inesperado con uno de los íconos más grandes del rock nacional.

La relación de Andujar con el Indio Solari

El arquero contó que, tiempo después, decidió enviarle al músico una camiseta de la Selección con el número 23, la que él mismo utilizaba en aquellos años. La entrega se concretó a través de Juan Cruz Souto, utilero del plantel que hoy trabaja en Inter Miami.

“El utilero me dijo: ‘voy a la casa del Indio, vamos’ y yo no podía ir así que le mandé la camiseta. Me mandó la foto y por respeto no la publiqué nunca”, reveló Andújar, destacando el perfil bajo que mantuvo Solari incluso en sus gestos de cercanía con los futbolistas.

INDIO ANDUJAR

Esa misma discreción fue la que el ex arquero decidió honrar durante años, hasta que la muerte del músico, ocurrida hace dos semanas, lo llevó a despedirlo públicamente en redes sociales. Allí compartió, recién entonces, aquella imagen inédita que había guardado durante casi una década.

El testimonio de Andújar se suma a otros homenajes que distintos referentes del fútbol argentino realizaron tras el fallecimiento de Indio Solari, entre ellos Lionel Messi, quien también difundió un audio personal que el cantante le había enviado semanas antes de morir. Una nueva prueba de que el cruce entre el rock nacional y la Selección Argentina excedió siempre lo musical.