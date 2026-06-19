Mundial 2026: hinchas de México silbaron a Lionel Messi y un fuerte cruce con un hincha argentino

En Guadalajara, antes del cruce del Grupo A, la voz del estadio nombró a Messi entre los goleadores del Mundial. Los hinchas mexicanos reaccionaron al instante.

Los hinchas de México protagonizaron un nuevo gesto contra Lionel Messi en el Mundial 2026 . Antes del partido entre México y Corea del Sur, por la segunda fecha del Grupo A, el público silbó al capitán argentino apenas escuchó su nombre por los parlantes del estadio.

La escena ocurrió en la previa, en Guadalajara. Mientras los jugadores hacían la entrada en calor, la voz del estadio informaba sobre los goleadores del certamen y mencionó a Messi . La reacción fue inmediata: los silbidos taparon el anuncio y la información se perdió entre los murmullos.

El astro rosarino había sido nombrado porque encabeza la tabla de artilleros. Comparte la cima con el canadiense Jonathan David , ambos con tres goles, producto de sendos hat-tricks: Messi ante Argelia y David frente a Qatar.

Vale recordar que el capitán convirtió tres tantos en el debut de su sexto Mundial.

El otro episodio contra la Selección argentina en el Mundial 2026

No fue el único cruce con el público local. En la jornada inaugural, mientras el Estadio Azteca recibía a México y Sudáfrica, en Guadalajara se vivió una situación particular con un fanático argentino como protagonista.

En los alrededores del Fan Fest, una persona con la camiseta de la Selección argentina fue insultada mientras caminaba junto a un amigo. Ante los gritos, el hincha respondió con gestos y sacó su celular para grabar lo que ocurría.

En paralelo, se escuchó un cántico homofóbico, una entonación que, según la fuente, es cada vez más habitual en las tribunas locales.