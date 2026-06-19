Insólito blooper: una figura de la Selección de España quiso entrar a la concentración pero no lo reconocieron

Un futbolista reconocido a nivel mundial no podía ingresar a la concentración debido al impedimento de la seguridad.

Más allá de dejar una gran cantidad de goles, historias particulares como la del arquero de Cabo Verde Vozinha que brilló en el empate sin goles ante España y hechos llamativos que deja la Copa del Mundo 2026 con respecto a los términos futbolísticos, también hay bloopers que no pasan desapercibidos e incluyen a figuras del fútbol mundial.

En las últimas horas un reconocido futbolista de la Selección de España , una de las selecciones candidatas al título, vivió un episodio particular en las puertas del hotel donde transitan la concentración del certamen ecuménico.

En las redes sociales rápidamente se viralizó el caso de un jugador que, luego de disfrutar el día libre junto a su pareja, no lo dejaron pasar a la concentración donde estaban sus compañeros en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown . Incrédulo por la situación, el delantero Borja Iglesias , protagonista en la historia, detectó que no fue reconocido por el control de seguridad que trabaja en el ingreso del mismo. Cuando intentó pasar, lo frenaron y le exigieron acreditación al lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2067727527762661769&partner=&hide_thread=false La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

“Soy jugador de la Selección, necesito entrar. Soy Borja Iglesias”, soltó casi suplicando para poder pasar mientras que el seguridad insistió con su postura: "¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”. Aún si creer lo que estaba ocurriendo en la puerta del hotel, Borja insistió ante la ayuda de periodistas e hinchas que lo rodeaban que gritaban a viva voz que “es un jugador de la Selección”.

Ante ese contexto de duda, el jugador llamó a miembros del staff a través de su celular y poder tener una explicación fehaciente sobre sus dichos.

Brasil, Paraguay y la agenda de partidos de hoy, viernes 19

El Mundial 2026 transita este viernes 19 de junio una de sus jornadas más calientes: se juega la segunda fecha de los Grupos C y D, con cuatro partidos que empiezan a ordenar el camino hacia los dieciseisavos de final.

La actividad arranca a las 16 (hora de Argentina) y se estira hasta la medianoche. En el foco aparecen dos selecciones sudamericanas, Brasil y Paraguay, ambas obligadas a mejorar lo que mostraron en el debut.

El conjunto brasileño igualó en su estreno ante Marruecos y todavía espera el debut de Neymar en el torneo. Frente a Haití, en Filadelfia, irá por su primera victoria para tomar aire en una zona muy pareja.

La Albirroja, en cambio, llega golpeada. Cayó 4-1 ante Estados Unidos en el arranque y está obligada a ganarle a Turquía si quiere mantener con vida sus chances de clasificación.

Mundial 2026: los partidos de hoy y dónde verlos

La jornada abre con Estados Unidos vs. Australia, a las 16, por el Grupo D. El local que dirige Mauricio Pochettino viene de golear 4-1 a Paraguay y va por su boleto a la próxima ronda. Los australianos llegan entonados tras vencer 2-0 a Turquía.

El triunfo del seleccionado anfitrión en el debut lo metió entre los animadores del torneo. Una victoria ante Australia lo dejaría muy cerca de los dieciseisavos y le permitiría administrar la última fecha con tranquilidad.

POCHETTINO

El técnico argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, en el debút de su selección ante Paraguay.

A las 19 será el turno de Escocia vs. Marruecos, por el Grupo C. Los escoceses dieron el golpe en la primera fecha: cortaron una sequía de 36 años sin triunfos mundialistas y hoy lideran el grupo. Marruecos, que empató con Brasil, busca su primera alegría.

En esa zona el panorama quedó abierto: Escocia sorprendió y manda, mientras que Brasil y Marruecos comparten la urgencia de ganar. Haití, por su parte, intentará dar el batacazo y meterse en la pelea.

El plato fuerte para el público argentino llega a las 21.30, con Brasil vs. Haití en Filadelfia. El Scratch está obligado a ganar para no complicar su clasificación en un Grupo C que quedó muy disputado.

neymar brasil 2

Neymar se prepara para sumar minutos.

El cierre será pasada la medianoche: Turquía vs. Paraguay, a las 00 del sábado (hora de Argentina), en Santa Clara. Un duelo de necesitados, porque ambos perdieron en su debut y no tienen margen para otro tropiezo.

En la Argentina, la transmisión se reparte entre DSports y TyC Sports, la TV Pública y plataformas como Paramount+, Flow y DGO, según el partido y los derechos de cada encuentro.

Seguí acá el minuto a minuto de los cuatro partidos del Mundial 2026, con goles, formaciones, incidencias y la palabra de los protagonistas a medida que avance la jornada.