¿La maldición de Rocky? La estatua en Philadelphia se vistió con la camiseta argentina ¡por un brasileño!

Si bien parecía un gesto agradable, se trataría de una práctica especial para injerir en el rendimiento de la Selección argentina en el mundial. De qué se trata el particular método.

La Selección argentina es furor en Estados Unidos por la participación en el mundial 2026 donde está en juego el título obtenido durante la edición celebrada en Qatar durante 2022. Miles de hinchas viajaron a tierras norteamericanas para disfrutar del último baile mundial de Lionel Messi , quien en el debut dio una muestra distinta a la de un jugador que está en el epílogo de su carrera: hat trick en el debut para seguir sorprendiendo a los amantes del fútbol.

No importa el color de camiseta, la Scaloneta es sensación en hinchas de todas las selecciones. Tanto es así que un fanático de Brasil protagonizó un momento más que particular en las calles de Philadelphia.

En las redes sociales se viralizó un momento especial que llamó la atención. Por la noche estadounidense, un hincha de Brasil, con su camiseta puesta, se subió a la estatua del personaje de cine Rocky Balboa para ponerle una casaca. Inesperadamente, colocó la de Argentina para vestirlo de celeste y blanco.

Lo que parecía un buen gesto, terminó siendo lo contrario

Lejos de ser por admiración, el objetivo era claro. Históricamente en EEUU, principalmente en dicha ciudad, se usa como costumbre entre clubes de allí colocar camisetas del rival en la estatua de Rocky para atraerle mala suerte al elenco. Es decir que lo único que buscó el hincha brasileño fue desearle "la maldición de Rocky", como se conoce en el ambiente deportivo, a la Scaloneta que quiere conseguir el bicampeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/2067823379827024375&partner=&hide_thread=false Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/fkqRprlr4u — ge (@geglobo) June 19, 2026

¡Messi gigante! En 21 fotos, quedó inaugurada la estatua más grande del mundo en Cutral Co

Cientos de personas se congregaron en el acto de inauguración del monumento a Lionel Messi en la ciudad neuquina de Cutral Co. El monumento mide 26 metros de altura y se convirtió en la estatua más alta del mundo que homenajea al capitán de la selección argentina campeona.

El acto comenzó a la vera de la Ruta 22, cerca de las 2 de la tarde, entonando las estrofas del Himno Nacional argentino. El monumento fue diseñado y producido por Aldo Beroisa, responsable de varias estatuas de la localidad, como el veterano de Malvinas o la representación de "la última cena".

El acto contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, además de los cientos de vecinos que se hicieron presentes para presenciar la inauguración de este hito.

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