Dibu Martínez confesó cuál fue su dolor más grande

“Me están metiendo muchos goles en la Premier y es algo que a mí me afecta muchísimo” , dijo con tristeza el arquero del Aston Villa que brilló en la victoria del equipo inglés ante el Bayern Múnich por Champions League.

“Soy fanático de los arcos en cero, así que trabajo mucho para ello. Con Javier García (entrenador de arqueros) trabajamos mucho, específicamente ayer, 40 o 50 minutos en reaccionar al balón, concentrarme solo en el balón y hoy la verdad me vino muy bien” , agregó Dibu en diálogo con ESPN.

“Yo soy un enfermo en seguir creciendo, en lograr ser el mejor, en ganar todo con el Aston Villa; yo me propuse jugar en Champions con el Villa y lo pude conseguir. Con la Selección igual. Yo no tengo techo, quiero seguir creciendo y lo trato de demostrar todos los fines de semana

El Dibu Martínez rompió el silencio luego de su polémica sanción con la Selección

La reciente sanción de la FIFA al Dibu Martínez ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol. El arquero de la Selección argentina recibió dos fechas de suspensión debido a dos episodios que tuvieron lugar durante la última doble fecha de Eliminatorias. El primero ocurrió tras el partido contra Chile, donde Martínez realizó su ya conocido gesto con el trofeo de la Copa América, llevándolo hacia su zona genital, un festejo que se ha convertido en una marca personal. El segundo episodio fue un manotazo que el arquero le dio a la cámara de un reportero tras la derrota contra Colombia en Barranquilla.

Esta sanción significa que el Dibu se perderá los próximos dos compromisos de la "Scaloneta". El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela el próximo 10 de octubre como visitante por la fecha 9, y luego recibirá a Bolivia el 15 del mismo mes en el Monumental por la fecha 10 de las Eliminatorias.

El descargo del Dibu Martínez tras la sanción

En su cuenta de Instagram y en X (anteriormente conocido como Twitter), el Dibu Martínez escribió: "Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie". Este mensaje fue acompañado por una imagen del arquero junto a un niño durante la entonación de los himnos, lo que refleja su intención de enfatizar el carácter festivo y no ofensivo de sus acciones.

Martínez también expresó su pesar por no poder estar con sus compañeros en los próximos compromisos de la Selección. "Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar", comentó, dejando en claro su compromiso con el equipo y su frustración por la sanción. Además, añadió: "Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa".