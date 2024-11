Diego Martínez reveló cómo era su relación con Riquelme cuando era DT de Boca

El ex entrenador del Xeneize habló por primera vez largo y tendido sobre su paso por Boca y su vínculo con Riquelme.

Diego Martínez rompió el silencio sobre su paso por Boca Juniors , detallando aspectos de su relación con el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, y cómo fue su participación en la selección de refuerzos durante su gestión como técnico del conjunto xeneize. Tras su salida, marcada por una dura derrota ante Belgrano en Córdoba, el exentrenador decidió compartir su experiencia en una charla con el periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank!, y abordó puntos que no habían sido claros hasta ahora.

Martínez describió su vínculo con Riquelme como “bueno, aunque no tan cercano”, y expresó su agradecimiento hacia él por haberle dado la oportunidad de dirigir en el club de la Ribera. "¿Mi relación? No mucha, normal, buena. Voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar y nos dio la posibilidad de volver al club”, afirmó Martínez, agregando que, si bien mantenía algunos diálogos futbolísticos con Riquelme, sus principales conversaciones dentro del club eran con Marcelo “Chelo” Delgado, miembro del Consejo de Fútbol. “Más que nada hablaba con el Chelo Delgado”, detalló el técnico.

Embed

Diego Martínez habló sobre su vínculo con Juan Román Riquelme

Respecto a las famosas “charlas” de Riquelme con el plantel, que suelen ser un tema de polémica en el mundo Boca, Martínez aclaró que nunca se sintió incómodo al respecto. “No me molestó que hablara con el plantel (después de la derrota contra Instituto), suceden ese tipo de charlas. Siempre que sean para construir y ayudar, no me molesta”, aseguró, refiriéndose a la presencia del vicepresidente en ciertas reuniones con los jugadores.