Adiós: el importante refuerzo de Boca que será despedido por Riquelme

Un futbolista de extensa trayectoria en el fútbol internacional podría ser despedido de Boca por no tener protagonismo con Gago.

Los refuerzos que llegaron a Boca en el último mercado de pases no ha convencido a la totalidad de los hinchas que quieren un cambio rápido en el funcionamiento del equipo después de temporadas difíciles donde los títulos han escaseado, principalmente en el ámbito internacional. Algunos jugadores que llegaron hace algunos meses no tienen protagonismo y su futuro en el club pende de un hilo.

Uno de ellos es el futbolista con pasado en la Selección de chile Gary Medel quien tendría los días contados en la institución tras la llegada de Fernando Gago que no lo utiliza en su esquema de juego y hasta llegó a no ser convocado junto a sus compañeros. Si bien hace tan solo seis meses llegó al xeneize , la salida podría darse en el corto plazo.

Es que el futbolista de 37 años no rindió lo esperado para la institución que buscaba liderazgo y además tiene una influencia importante en el plantel. Es que mantener su contrato vigente sin utilizarlo es ocupar un cupo de extranjeros menos, entendiendo que en este sentido Boca no tiene más lugar ya que tiene a los uruguayos Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi . Sumado a estos, el colombiano Frank Fabra, y el propio Medel .

Medel.jpg Gary Medel

En este cuadro de situación no se descarta que el futbolista rescinda contrato a fin de año a meses de haber vuelto a vestirse con la camiseta azul y oro.

Cómo es el presente de Sergio Ramos, el multicampeón que quiere Boca y Gago

El rumor de que Sergio Ramos podría llegar a Boca Juniors ha encendido las redes sociales y entusiasmado a los hinchas xeneizes. El histórico central español, actualmente sin club tras su reciente paso por el Sevilla, ha tenido conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y el actual entrenador del equipo, Fernando Gago, según informan medios españoles. La noticia la adelantó el portal Relevo y rápidamente se hizo eco entre los fanáticos, que ven en Ramos una posibilidad de reforzar la defensa del equipo con un nombre de peso y experiencia internacional.

Ramos, de 38 años, finalizó su contrato con Sevilla el pasado junio, después de una temporada en la que el club español atravesó dificultades, aunque él mantuvo un desempeño físico destacado. Su recorrido en el fútbol europeo es brillante: 16 temporadas en el Real Madrid, con el que ganó cuatro Champions League como capitán, además de una Copa del Mundo y dos Eurocopas con la selección de España. Sin embargo, su segunda etapa en Sevilla fue menos lucida y, aunque fue un titular regular, el equipo luchó por la permanencia en la liga española, situación muy diferente a la de su glorioso pasado madridista.

Sergio Ramos.jpg Sergio Ramos

Por qué se cree que Sergio Ramos podría jugar en Boca

La posibilidad de un desembarco en Boca tiene su origen en la simpatía que el español ha manifestado en varias ocasiones por el club. En una conversación con Ibai Llanos, un popular streamer, Ramos confesó su admiración por el conjunto de La Ribera: "Boca siempre me simpatizó más que River. Si me tengo que quedar con uno es Boca. Siempre me gustó más por (Diego) Maradona, (Juan Román) Riquelme y La Bombonera", declaró en el canal de Twitch del streamer.

Además, durante una visita a La Bombonera en un amistoso entre España y Argentina, Ramos se mostró impresionado por el mítico estadio, y el propio Claudio Caniggia, ídolo de Boca, comentó que "el hermano de Ramos le dijo que estaba enloquecido con la idea de jugar en el Xeneize en su etapa final".

El contrato que podrían pagarle a Sergio Ramos para que juegue en Boca

Los rumores sobre su posible llegada a Boca apuntan a una propuesta de contrato anual por cinco millones de euros, una cifra considerablemente menor a los 11 millones que cobraba en Sevilla. Este ajuste en el salario podría estar relacionado con el interés de Ramos en vivir una experiencia en el fútbol argentino, algo que, según sus propias palabras, le gustaría probar antes de retirarse de la actividad profesional.

Sergio Ramos 1.jpg

Sin embargo, el posible arribo del defensor enfrenta algunos obstáculos administrativos. Boca actualmente tiene ocupados todos los cupos de extranjeros, con jugadores como Gary Medel y Carlos Palacios ya en la plantilla. Esto implica que, para abrirle espacio a Ramos, el club deberá liberar uno de esos cupos. Por el momento, Boca no ha confirmado contactos oficiales, aunque los rumores siguen alimentando el sueño de los hinchas.