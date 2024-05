Dolor en el mundo del fútbol por la sorpresiva muerte de "Teresa" Cancelarich

El hecho ocurrió en la mañana de este martes, cuando Cancelarich realizaba su tarea diaria en el club de Caballito. Fabián ya tenía antecedentes de algún problema cardíaco y se sintió mal mientras entrenaba a los guardametas del Verde. Luego de la descompensación, fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Durand, pero luego de 50 minutos en los que intentaron reanimarlo, perdió la vida. Tenía apenas 58 años y formaba parte del cuerpo técnico de Jorge Cordon..

Embed Hoy falleció Fabián Cancelarich, entrenador de arqueros de Ferro y jugador del club entre 1986 y 1999 También jugó en Huracán y Platense E integró el plantel de Argentina en el Mundial 90 y Copa América 91 Querido y respetado, Teresa, como lo llamábamos, tenía 58 años pic.twitter.com/tdg1bRZpE5 — LaFerropedia (@LaFerropedia) May 14, 2024

Arquero mundialista y muy querido en Ferro

Cancelarich fue uno de esos arqueros icónicos que recorrió el fútbol con distintas camisetas. De todas formas, la mayor identificación se dio con Ferro, donde comenzó su carrera y jugó 203 partidos.

Fue con la camiseta del Verde que llegó a la selección nacional, formando parte del Campeonato Sudamericano Sub-20 Paraguay (1985), siendo arquero suplente de Luis Alberto Islas en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y tercer arquero en el Mundial de Italia 1990, donde Argentina fue subcampeón. Allí compartió equipo con Diego Armando Maradona, bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo.

"Me hubiese gustado disfrutarlo un poquito más. Cuando estás metido por ahí no te das cuenta de los logros y además en esa época no había redes sociales ni tanta comunicación. Para mí compartir tres meses con el plantel de los campeones de 1986 fue un placer", comentó en una entrevista con Clarín.

En su haber, "Teresa" también tiene la Copa América de 1991, ya con Alfio Basile como entrenador, al igual que la Copa Rey Fahd, de 1992.

cancelarich diego.jpg Cancelarich con Diego Armando Maradona en el Mundial de Italia 90.

Conocido por todos como "Teresa", debutó en la primera de Ferro el 26 de octubre de 1986, con Carlos Griguol como entrenador, y allí permaneció hasta 1992. Estuvo en dos etapas en el Verde, porque luego de atajar en clubes como Belgrano de Córdoba, Newell’s, Millonarios de Colombia, Huracán y Platense, regresó a Ferro en 1999.

Tiene la particularidad de haber protagonizado una de las transiciones simbólicas del fútbol "antiguo" a la "modernidad" en el deporte más popular, ya que fue el último arquero en atajar en un arco con palos de madera por un partido oficial. "Fue en cancha de Ferro y yo atajaba para Newell's (el 12 de junio de 1994, por la 13ª fecha del torneo Clausura). Esa tarde también dirigió a Ferro por última vez el Maestro Timoteo Griguol", contó el propio arquero en su momento.