Dolor para San Lorenzo en la Libertadores

Pipi Romagnoli no la tendrá fácil para la semana que viene.

Uno de esos partidos, el último, será contra San Lorenzo, que llegará a Brasil con la obligación de ganar para lograr el pase a octavos. Antes, el equipo recibirá la semana que viene a Liverpool: si gana e Independiente pierde puntos en Brasil, quedaría como escolta.

Dos festejos y tres malas noticias para el Ciclón

No será fácil, nada le es fácil a este San Lorenzo que ganó bien, con goles de Alex Cuello y Adam Bareiro, quienes en el primer tiempo pusieron un 2-0 que no se alteró. Aun así no se liberó de las angustias y del sufrimiento, como la expulsión de Jhohan Romaña, que vio la roja a los 42 minutos del complemento.

Con suspenso vale igual: Alexis Cuello pone el 1-0 de San Lorenzo contra Independiente del Valle. El asistente había marcado offside pero el VAR convalidó.



Adam Bareiro le rompió el arco a Ramírez y pone a San Lorenzo 2-0 contra Independiente del Valle.

Afortunadamente para el Ciclón, esa situación adversa no lo complicó en el resultado como tampoco la lesión de su arquero, Facundo Altamirano, quien a los 31 minutos debió dejarle su lugar al Chila Gómez. El tema es a futuro: con un problema muscular, es posible que Altamirano se quede fuera del partido clave de la semana que viene, ante Liverpool en su estadio.

Y no será la única baja, porque además de su arquero titular y del expulsado Romaña, tampoco tendrá a disposición a su máxima figura y capitán del equipo: el paraguayo Adam Bareiro, quien convirtió el segundo gol de su equipo a los 24 minutos del primer tiempo pero tres minutos antes fue amonestado y por esa tarjeta deberá parar un partido por acumulación de amarillas.

Adam Bareiro le rompió el arco a Ramírez y pone a San Lorenzo 2-0 contra Independiente del Valle.

Pero más allá de estas dos malas noticias, y si bien el equipo no brilló, San Lorenzo supo ser contundente en el momento en que lo necesitó. Para Romagnoli fue un doble desahogo: su primera victoria como DT del equipo y el éxito de habérsela jugado por Alexis Cuello, refuerzo que con Insua no tenía lugar, y que ante los ecuatorianos le abrió el camino a la victoria al equipo.