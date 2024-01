Dybala y Paredes fueron increpados por hinchas de la Roma tras el despido de Mourinho

Los simpatizantes no frenaron la salida del vehículo para pedirles fotos o autógrafos sino que lo detuvieron para recriminarles el mal presente de la Roma. El volante central de la Selección argentina bajó el vidrio de su auto y los hinchas le fueron claro: “Mourinho ya no está, no tienen excusa”.

Mientras Dybala se asomaba y levantaba el pulgar, el ex Boca respondió: “Lo sabemos”. Luego de esto, los simpatizantes se abrieron paso para que los argentinos continúen su camino y vuelvan a sus respectivos hogares.

Daniele De Rossi será el DT hasta mitad de año. El exjugador de Boca y de la Roma debutará contra Verona en el Stadio Olímpico de Roma en el partido del próximo sábado por la tarde. Su equipo está noveno con 29 puntos, a 22 unidades de la punta que comanda Inter y fuera de los puestos de clasificación a cualquier competencia internacional de la temporada que viene.

Roma está clasificado a octavos de final de Europa League tras haber clasificado segundo en su zona. Enfrentará en febrero al Feyenord en la serie de ida y vuelta.