El astrólogo de Boca contó qué le dijo a Diego Martínez para su futuro

Giorgio Armas, astrólogo que acompañó a Jorge Almirón en su proceso en Boca, afirmó tener contacto con el nuevo entrenador xeneize.







Boca sigue respaldándose en el astrólogo Giorgio Armas, quien acompañó el proceso de Jorge Almirón en el club y había afirmado que el xeneize saldría campeón de la Copa Libertadores: “Gracias, Dios mío! Disfruten bosteros, Les daré la 7ma", había escrito Armas en su cuenta de Twitter durante la edición 2023 del trofeo más importante del continente, a la que el equipo llegó a la final en el Maracaná y cayó derrotado 2-1.

Luego, tuvo que pedir disculpas por el desenlace de la historia: “¡Aguante Boca! Perdón". Pero su vínculo con la institución no terminó a pesar de la salida de su amigo Almirón y la racha de derroteros por la que pasa Boca (perdió la final en 2023 y no clasificó a la Libertadores 2024, no ganó torneos nacionales las pasada temporada y el equipo carece de funcionamiento) y mantiene contactos con el nuevo entrenador Diego Martínez, según confirmó Armas en diálogo con radio La Red.

"Si digo que lo estoy asesorando, me sacan, pero le mandé mensajes y ya sabe lo que va a pasar este año en Boca. Va a tener un bueno año con la solar de Diego Martínez, aprovechando que debutó en buena fecha. No era bueno que firme a finales de diciembre. Sería una falta de respeto que diga que ganará la Copa Sudamericana, dos años antes había anticipado que en 2023 era el año de Boa en la Libertadores y llegó a la final, habrá que analizar ahora los equipos", contó y confesó que no puede “decir que Riquelme me puso en contacto".