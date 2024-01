El jugador uruguayo que habla con Riquelme para fichar en Boca

"El sueño máximo es llegar a Boca. Me muero por ir a jugar a Boca", dijo el futbolista uruguayo, que no es la primera vez que muestra su deseo de llegar al club.

En más de una oportunidad, un futbolista uruguayo ha gritado a los cuatro vientos que su deseo es ponerse la camiseta de Boca y jugar en La Bombonera, tal como lo hizo el delantero con inmensa trayectoria en el fútbol europeo Edinson Cavani. Pero algunas cuestiones hicieron que en cada mercado de pases las negociaciones no puedan avanzar y el futbolista cada vez muestra más interés por vestirse de azul y oro.

Es el caso del mediocampista Lucas Torreira, ex jugador de Alético de Madrid, Arsenal de Inglaterra, Fiorentina, entre otros clubes de la elite del fútbol internacional, quien volvió a mostrar sus ganas de desembarcar en el elenco de La Ribera. “El sueño máximo es llegar a Boca. Me muero, me muero la verdad por ir a jugar a Boca, estoy mucho en contacto con Román. Sé que la posibilidad está cada vez más cerca porque son muchos años en Europa, extraño estar en mi casa, poder estar cerca de mi familia", contó el futbolista en el medio DHFutbolok.