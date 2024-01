El conmovedor mensaje de Valentín Barco para despedirse de los hinchas de Boca

“Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos”, aclaró sobre su paso por el Xeneize.

“Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca”, concluyó el Colo, que le dejó 10 millones de dólares al club.

Brighton & Hove Albion, club de la primera división del fútbol inglés, hizo oficial este sábado la contratación del joven lateral argentino Valentín Barco por cuatro años y medio, hasta junio de 2028, luego de formalizarse la desvinculación de Boca Juniors.

"¡Nos complace confirmar el fichaje de Valentín Barco procedente de Boca Juniors, que se incorpora con un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2028!", posteó el club en la red social X junto a otras publicaciones con la camiseta "Xeneize" y ropa de entrenamiento del seleccionado argentino.

