El atleta neuquino que corre para concientizar sobre la donación de sangre y su tremenda historia de vida

El atleta neuquino de 40 años tuvo un punto de inflexión en su vida hace cinco años, cuando se acercó a una clínica para donar sangre para el familiar de un amigo muy cercano. Desde allí, a través del deporte, no dejó de mirar hacia el frente con sus desafíos deportivos. “La idea comenzó en pandemia, cuando fui a donar al centro de hemoterapia de la clínica del doctor Roberto Raña, al papá de un amigo que estaba enfermo de cáncer, que después falleció. Ahí, hablando con la gente de hemoterapia, me comentaron lo importante que era donar sangre”, repasó en diálogo con LMNeuquén.

En aquel contexto complejo que vivió el mundo, Martín se enfocó en su objetivo de concientizar más allá de ser un habitual donador. “Yo era donador esporádico y ahí me di cuenta de lo importante que era la donación de sangre y toda la falta que hacía en ese momento en Pandemia. A su vez, en ese momento yo ya venía con la idea de nadar todo el lago Lácar a lo largo, que son 25 kilómetros”, sostuvo.

Desde aquél momento surgió la inspiración para completar sus objetivos. “También empecé a meterme mucho más en el tema de saber que no solamente con donar sangre podés salvar vidas, sino que también podés donar plaquetas para personas que tienen leucemia. Hay un montón de variantes que uno no sabe y realmente no cuesta nada donar sangre. Además no sabés cuándo te puede tocar a vos”, aseguró.

El primer desafío fue difícil de llevar adelante por los permisos requeridos durante el aislamiento. “Lo intenté hacer en pandemia, pero eran muchos temas burocráticos, también por no ser conocido como deportista, me hacían mucho más trabas para poder hacerlo. Me empecé a entrenar después de la pandemia”, afirmó.

Luego de varias campañas, Martín cuenta los días para realizar su quinta cruzada solidaria en la cordillera neuquina donde recorrerá 220 kilómetros a pie. “El 13 y 14 de abril voy a correr desde San Martín de los Andes a Villa La Angostura. Va a ser ida y vuelta en un aproximado de 30 horas. Me acompaña la Secretaría de Deportes de San Martín de los Andes, los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín. También una familia de San Martín que me hacen el acompañamiento siempre en base al deporte y a concientizar la donación de sangre”, comentó.

Las campañas de Martín han tenido grandes repercusiones en toda la sociedad. “He tenido diferentes tipos de mensajes, más que nada los recibo a la hora de hacer el objetivo y siempre son buenos. Mucha gente dice 'voy a empezar a donar sangre', o 'qué bueno lo que vos hiciste'”, reconoció.

“Hasta gente que ha donado órganos me han dicho, mirá lo importante que es transmitir un mensaje, tanto de donar sangre como órganos. Y bueno, ese tipo de mensajes son muy buenos a la hora de hacer todo esto que tengo ya haciendo hace cuatro años”, agregó.

Desde las instituciones hospitalarias, o de salud, la recepción también es positiva. Sin embargo, hay situaciones en las que todo se hace cuesta arriba. “De los centros de hemoterapia he tenido bastante repercusión y cuando hay colectas los he ayudado a publicar. Hay momentos y momentos, por ahí cambia un poco el gobierno, cambia el tema de los directores de los hospitales y hay veces que tengo mayor participación con los centros de hemoterapia y otras veces que no”, dijo.

Las campañas de Martín

En pocas semanas Martín completará su quinta campaña solidaria. Él mismo recuerda y repasa cada una de ellas. “En el año 2022, el 14 de mayo, empecé con una corrida desde el hospital Bouquet Roldán, pasando por el hospital de Plottier y terminando en el hospital de Senillosa, con la ayuda de los municipios y también de los hospitales”, sostuvo.

Desde aquel puntapié, un año más tarde se puso como meta una nueva aventura solidaria, esta vez nadando. ”Ahí empezó toda esta campaña, tuvo mucha difusión. Después, el 26 de febrero del 2023, pude nadar todo el lago Lácar, que me llevó 11 horas hacerlo. A su vez Facundo Arana, que era el precursor de la campaña a nivel nacional, se contactó conmigo y tuvimos varias charlas”, mencionó.

El año pasado, de nuevo en la cordillera, su cuarta campaña conectó a dos ciudades en n recorrido a pie. “En 2024 Corrí desde Villa La Angostura a San Martín de los Andes por el camino de los Siete Lagos en 11 horas. Fue el 28 de abril y en ese momento me tocaron 11 horas de lluvia con nieve. Todos estos objetivos lo hice de forma individual”, contó.

El atleta de 40 años vive sus días entre el entrenamiento y su rutina laboral en Neuquén Capital. “Trabajo en la administración pública, también estoy haciendo el curso de guardavidas, pero gran parte de mi vida se basa en el deporte y en la buena salud. Además, soy soltero, no tengo hijos, así que tengo tiempo para poder entrenar y hacer una vida de esta forma”, comentó.

Si bien aquel momento donde Martín fue y donó sangre para el amigo de su padre, fue un envión emocional. En su vida, tuvo otro golpe que lo dejó lejos de los entrenamientos varios años antes. “Respecto a mi historia de vida, siempre fui deportista, de los 5 años que aprendí a nadar en el Club Santafesino, después tuve una etapa de mi vida que caí en una depresión, porque en el 2012 falleció mi mamá, me separé y perdí una hija que iba a nacer faltando 3 días, todo en el mismo año”, recordó.

martin zubiria.jpg

“Me costó bastante y después a medida que empecé a hacer deporte de nuevo, empecé a correr. Antes no podía correr ni una cuadra, me fui equilibrando a lo que era antes y a medida de eso empecé a nadar, a correr y logré todas estas cosas que estoy logrando”, amplió.

La depresión por lo vivido lo dejó sin ganas de hacer deporte pero desde el momento en que donó en la Pandemia, más la actividad física fueron la suma necesaria para empujarlo a realizar las campañas mediante las hazañas deportivas. “Muchas veces realmente no tenía, en ese momento cuando uno está depresivo, ve todo oscuro y realmente no tenía ganas de vivir o no le encontraba sentido a la vida. Por ahí haciendo este tipo de cosas también es algo lindo que uno también se lleva de la vida, son momentos muy lindos”, concluyó.