El Beto Alonso destrozó a Boca: "No le ganó a Almagro"

Alonso elogió a Nicolás De La Cruz, calificándolo como su jugador predilecto. Sin embargo, cuando se trató de hablar sobre Boca Juniors, no dudó en expresar su opinión. "No me gusta cómo juega Boca", afirmó. Señaló los problemas de Boca para superar a Almagro en la Copa Argentina como ejemplo de su crítica al juego del equipo xeneize.

“Veo todos los partidos, me gusta para saber quién juega bien o mal, pero el equipo en sí, me gusta Talleres, Defensa, Argentinos. Boca no porque juega ma. Llega pero por penales, ¿cuántos partidos ganó? No me vengan a decir que juega bien dejate de joder. No me gusta como juega Boca, me gustan otros equipos. Si jugase bien lo diría, no pasa por fanatismo ni nada”, aseguró.

“Vos decis que juega bien, pero ¡no le ganó a Almagro!, ¡¿juega bien?! Mirá los partidos, ¡no le ganó a Almagro hermano, dejate de joder!. Almagro está en el fondo del mar, pobre su gente no tengo nada, pero flaco, ¡Almagro! River jugó mal ese partido con Vélez y los partidos malos los tenés que ganar, acá no se ganó y es un quilombo bárbaro”, agregó.

“Vamos a ver Palmeiras, a Racing Boca lo pasó bien, pero Racing lo tenía que haber ganado en los 90, sino después empieza lo psicológico de los penales y sabés que el arquero ese (por Chiquito Romero) te va a atajar”, opinó el Beto Alonso.

El exfutbolista también reflexionó sobre la situación de River en las competiciones recientes y cómo la competencia interna por un lugar en el equipo ha aumentado después de quedar eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Cuando se le preguntó sobre la influencia de Marcelo Gallardo en el equipo, Alonso destacó que el enfoque ahora está en Martín Demichelis y la búsqueda de estabilidad en el club. "Eso es lo que queremos los hinchas de River, un técnico sólido que transmita su filosofía y lo está logrando", afirmó.