El Chicho Serna habló de la polémica situación de Cristian Medina y Boca, ¿volverá a jugar?

El mediocampista Cristian Medina fue protagonista de una de las historias más controversiales del año en Boca. Su deseo de ser transferido al Galatasaray de Turquía generó tensiones dentro del club y dejó una marca en su relación con el cuerpo técnico y los hinchas. Finalmente, el pase no se concretó, y la situación escaló hasta el punto de que Medina fue apartado del plantel por decisión de Fernando Gago. Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, ofreció detalles inéditos sobre el conflicto.

Todo comenzó con el interés del Galatasaray, que puso sobre la mesa una oferta por Medina durante el mercado de pases de mitad de año. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a los términos propuestos por el club europeo, que incluían pagos en cuotas extendidas a tres años. Según explicó Serna en diálogo con Boca contra Todos, “la oferta llegó, pero se respondió tres o cuatro veces sin llegar a un acuerdo porque los plazos de pago no eran los adecuados”.

La negativa de Boca de aceptar las condiciones generó malestar en el jugador, quien expresó su disconformidad de manera directa al Consejo de Fútbol y al entrenador. Según reveló Serna, “Cristian nos manifestó que, si no respondíamos un mail, no iba a jugar más. Le dije: ‘Tranquilo, que el que se enoja pierde’. El libro de pases estaba cerrado”.

La situación llegó a un punto crítico cuando Medina le pidió a Gago que no lo incluyera en un partido clave: los cuartos de final de la Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata. La respuesta del técnico fue categórica. “Fernando tiene personalidad y fue contundente: ‘Si no estás para jugar una final, conmigo no jugás más’”, relató Serna.

Cristian Medina, entre colgado y sin poder irse

La postura del entrenador fue respaldada por el Consejo de Fútbol, que consideró que Medina debía asumir las consecuencias de su decisión. Desde entonces, el mediocampista quedó marginado del equipo y, según palabras de Serna, nunca ofreció disculpas públicas ni al club ni a los hinchas. “Pensé que iba a pedir disculpas, incluso a los hinchas, pero no lo hizo. Tiene contrato por tres años más. Estoy convencido de que por las malas nunca se saca nada bueno”, concluyó Serna.

Boca rechazó una oferta del Galatasaray que alcanzaba los 10 millones de dólares, con otros cinco en variables, debido a los términos de pago y a que los turcos no estaban dispuestos a asumir los impuestos de la operación, que sumaban 2,6 millones de dólares. Por el momento, las negociaciones están en pausa y el futuro de Medina en el club sigue siendo incierto.