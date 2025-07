El conmovedor relato del hermano de "Locomotora" Oliveras: "No puede estar sin respirador"

La salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras continúa generando preocupación a 9 días de haber sufrido un ACV isquémico. Está internada en terapia intensiva con severas secuelas. Su hermano, Jesús Oliveras, confirmó en las últimas horas que el estado de la ex campeona mundial es “crítico” y no ocultó su angustia ante la gravedad del cuadro.

Por su parte, el jefe de terapia intensiva, doctor Néstor Carrizo, confirmó que Oliveras se mantuvo estable en las últimas 72 horas, con algunas respuestas motoras esporádicas.

Cabe recordar que el martes, los médicos habían confirmado que el ACV le provocó una "grave lesión" con un "daño irreversible" en el hemisferio izquierdo del cerebro donde se produjo la isquemia, aunque los médicos aclararon que aún no está claro qué secuelas cognitivas o de motricidad puede provocar.

"Estamos intentando preservar la parte del cerebro que no se vio afectada por el ACV", contó Carrizo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

La esperanza de la familia en medio del desconsuelo

En declaraciones con el programa "Diario de Mariana" por América, Jesús Olivares habló sobre la información confirmada por los médicos en las últimas horas, quienes confirmaron las graves secuelas del ACV. “Es un daño irreversible. Ya tenía daño en el cerebro, muy afectado. No puede estar sin respirador”, dijo, y agregó que "el estado es completamente crítico".

"Nadie está preparado para responder de manera instantánea. Nos reunimos con los hijos, nos damos fuerzas y esperamos, tenemos fe, la acompañamos. Es lo único que puedo decir. El día a día", manifestó.

Además destacó que "Ella siempre estaba haciendo gimnasia. Siempre tenía que hacer algo: correr, caminar, hacer pesas. No tomaba alcohol. Una persona muy sana. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo".

Por otra parte, sostuvo que Alejandra "como hermana es una genia. Tuve la gran suerte de acompañarla en su gran aventura del boxeo, en toda su carrera. Nunca he visto una mujer con tanta fuerza. Éramos como el Quijote y Sancho Panza".

EL ACV

Ocho nueve atrás la ex boxeadora jujeña, de 47 años, sufrió un ACV isquémico en su casa en la ciudad santafesina de Santo Tomé, por lo que fue ingresada al Hospital José María Cullen, de la capital provincial, donde permanece internada en terapia intensiva, con "riesgo de vida", según el parte dado a conocer este martes.

En diálogo con la prensa, Néstor Carrizo, jefe de terapia intensiva de ese nosocomio, detalló que Oliveras “necesita de asistencia respiratoria mecánica”, y agregó: “La lesión que neurológica que ella tiene es grave en un hemisferio cerebral, por lo tanto, necesita la asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, analgésicos y monitoreos neurológicos”.

“La lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”, continuó.

Por último, señaló que “hay que entender que todavía estamos en una fase donde lo más importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos. No podemos creer lo que está pasando. Siempre fue una persona muy sana”, declaró, visiblemente afectado, mientras familiares y allegados aguardan novedades con expectativa.

ACV: los diferentes tipos y las señales tempranas que pueden salvar una vida

Es importante reconocer cómo se produce un ACV, esta enfermedad que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

Se produce cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe, lo que puede causar daños graves en cuestión de minutos. Existen distintos tipos de ACV, y cada uno presenta características particulares, pero todos tienen algo en común: cuanto antes se detectan, mayores son las posibilidades de recuperación. Por eso, conocer las señales de alerta y actuar rápido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Cuáles son los tipos de ACV?

Existen dos tipos principales de ACV:

Isquémico: es el tipo más común y ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea una arteria que irriga sangre al cerebro.

es el tipo más común y ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea una arteria que irriga sangre al cerebro. Hemorrágico :se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y libera sangre en el tejido cerebral.

¿Cuáles son los síntomas del ACV?

Es fundamental reconocer los síntomas de un ACV a tiempo para recibir atención médica inmediata. Algunos de los síntomas más comunes son:

Debilidad o entumecimiento repentino de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo.

Confusión o dificultad para hablar o entender.

Problemas para caminar, mareos o pérdida del equilibrio.

Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida.