El consejo que la mujer del DT de Defensa y Justicia le dio y él cumplió al pie de la letra

image.png

La confesión de Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia

El entrenador del Halcón comentó tras las preguntas post partido: "Con respecto al arbitraje, justo cuando terminó el partido recibí un mensaje de mi señora, Malala, que me dijo: 'Hablá de fútbol'".

Sin embargo, el empate terminó llegando a los pocos minutos de la mano de Nicolás Tripichio. El partido no vio más goles y terminó 1 a 1, pero Vaccari no quedó para nada conforme. "Después del gol el partido se cerró, ellos lo que hicieron es meterse un poquito más atrás. Pero bueno, yo creo que los chicos no encontraron los caminos".

Embed - TyC Sports on Instagram: ""MI SEÑORA ME DIJO QUE SOLO HABLE DE FÚTBOL" Luego del polémico empate entre Defensa y Justicia y Riestra, Julio Vaccari evitó opinar del arbitraje por pedido de su mujer." View this post on Instagram A post shared by TyC Sports (@tycsports)

"Por momentos nos apuramos e intentamos verticalizar muy rápido, pero cuándo el equipo tenía la paciencia necesaria para llevar el balón de un lado al otro la verdad que se encontraban los 2 vs 1 en banda y podíamos hacer diferencias", agregó sobre el partido.

El entrenador de Defensa y Justicia tras el partico con Central Córdoba

En la fecha anterior Defensa y Justicia fue víctima de otra polémica contra Central Córdoba, y luego de ese partido expresó: "En este grupo no conviene que gane Defensa y Justicia. Desde el primer minuto las cosas fueron claras: todas las divididas fueron para el equipo rival. El gol lo pueden ver 35 veces y en ningún momento hay infracción".

image.png

Sucedió que, luego de un remate al arco de Emanuel Aguilera, Andrés Mehring no pudo quedarse con la pelota y terminó en el fondo de la red.

"A nadie le conviene que gane Defensa. Estoy muy caliente por la situación. Si nos perjudican, tendremos que jugar 3 veces mejor para que los fallos en contra no se vean influenciados en el resultado”, aclaró enojado el entrenador.