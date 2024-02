El consejo que le dio Di María a Garnacho

"Yo lo único que no haría es el festejo de Cristiano, ja. Yo haría el gol y haría como hace Messi, me quedo con eso", comentó Di María entre risas, revelando además que Rodri (De Paul) es el que más bromas hace al respecto. Aunque Garnacho nació en España, su conexión con Argentina a través de su madre le ha permitido vestir la camiseta de la Selección.

Di María elogió las habilidades del joven delantero, destacando su rapidez y destreza en el uno contra uno. "Es un jugador rapidísimo, tiene una habilidad increíble. Lo va a ir ganando con la experiencia y viniendo a la Selección, es un lugar donde aprendes muchísimo y seguís mejorándote", afirmó el experimentado jugador argentino.

Qué dijo Di María sobre Garnacho y su futuro

El Fideo también compartió su perspectiva sobre la madurez futbolística, aconsejando a Garnacho sobre la importancia de la calidad sobre la cantidad en el juego. "Cuando era joven quería hacer la jugada 30 veces en el partido. Con los años te vas dando cuenta que si las hacés 10 pero las hacés mejor vale más. Tiene muchísimo futuro, un futuro muy grande", expresó Di María.

Di Maria 2.jpg Di María también jugó en el Manchester United como Garnacho

En declaraciones exclusivas con Líbero, Di María reiteró sus elogios hacia Garnacho y resaltó la importancia de la experiencia para lograr la constancia en la Selección Argentina. "Las cosas las va a conseguir con la experiencia. Ir de lunes a miércoles en colectivo de Rosario a Buenos Aires para el Sub 16 ó 17 me ayudó muchísimo en todo sentido. Él no tuvo esa posibilidad, pero la tiene ahora con el mejor de la historia y otros campeones del mundo", afirmó el jugador del Benfica.