El consejo que le dio Gustavo Costas a la Selección Argentina por Maravilla Martínez

Por el tremendo momento que atraviesa el ex Instituto de Córdoba es que empezó a circular la información de que desde el cuerpo técnico de Scaloni se comunicaron con él para una posible convocatoria, y tras el encuentro le preguntaron a Costas sobre la situación, a lo que respondió: “Maravilla está demostrando día a día, la verdad que es algo increíble”.

“Me pone muy contento por todo lo que vivió él toda su vida. Es extraordinario y está pasando un momento espectacular", agregó el director técnico que le depositó la confianza al oriundo de Campana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/1911892939325780333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1911892939325780333%7Ctwgr%5Ef68912b16b9c101ad2f1e7ac4d99fc57b795c2dd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fprimera-division%2F88091%2Fgustavo-costas-se-deshizo-en-elogios-para-con-maravilla-martinez&partner=&hide_thread=false Gustavo Costas reveló que Maravilla Martínez juega con una fractura y se refirió a un posible llamado de Lionel Scaloni para el delantero



¿Merece estar en la Selección Argentina? Los leo. pic.twitter.com/lZlH3Zz2qC — El Gráfico (@elgraficoweb) April 14, 2025

“Después no me voy a poner a pensar si Scaloni lo tiene que llamar o no. Él sabrá si tiene que llamarlo o no. Lo de Maravilla es algo increíble”, referenció sobre la posibilidad de que sea convocado a la Selección Argentina.

El delantero sufrió una grave lesión de la cual se recuperó rápidamente y Costas no dudó emplear una explicación religiosa para darle sentido a la situación, similar a lo dicho por el propio atacante al ser consultado por ello tras el clásico con Independiente: "Tiene la fractura y sigue jugando, no se queja nunca, te entrena igual. Es un milagro de Dios".

¿Maravilla Martínez podría ir a la Selección?

image.png

La noticia que dio a conocer el periodista Fernando Czyz, que a su vez compartió la cuenta partidaria de Racing Maníacos. Un colega suyo que sigue muy de cerca la actualidad del atacante habló sobre esta posibilidad y fue contundente con sus palabras.

Sin embargo, tanto el propio artillero como desde el cuerpo técnico de la "Albiceleste" desmintieron esta situación para la doble fecha FIFA de junio próximo. Si bien Scaloni reiteró que siguen "a todos los jugadores argentinos por el mundo", por el momento es falso que le hayan comunidado a Martínez que puede ser citado.