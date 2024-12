El cruce cara a cara que tuvieron Borja con Oscar Ruggeri en ESPN

Tal es así que el histórico defensor argentino le consultó por su carácter a la hora de abandonar el campo de juego cuando, en este caso, Gallardo decide los cambios durante el partido o decide que ingresen desde el banco. "Los que hemos jugado a este nivel, de selección, de grandes equipos, no vas al banco y estás como 'muy bien, el técnico me sacó'; estás puteándolo por dentro", expresó Ruggeri , panelista de ESPN F90. En medio de esa reflexión, Borja atinó a responder con un clásico moderno que se instaló en redes sociales este último tiempo a partir de un meme "No me quemés", bromeó el delantero millonario y generó las risas de todos los presentes en el piso.

Ese divertido cruce no fue el único que se dio entre los protagonistas, el Colibrí y Oscar analizaron también el rol que ocupa que jugador en el equipo a la hora de atacar o defender, según el partido amerite. Desde su visión como deportista, Ruggeri consultó, "Yo estoy en la defensa y te tengo como compañero de 9 a vos, y te agarran rachas malas como le agarro a un montón de compañeros míos, ¿en qué me ayudarías vos a mí, al equipo?" , preguntó el histórico defensor.

"Nosotros los atacantes vivimos del gol y hay momentos en los que el equipo va ganando y toca darle una mano ya sea en un corner, o tratar de que el central no saque la pelota limpia. Hace parte del juego. A nosotros nos enseñan que tenemos que tapar esa salida limpia, y uno como atacante lo que les exige a los centrales es que peguen porque a nosotros los 9 muchas veces nos dan duro y queremos mínimamente que nuestros defensores también hagan lo mismo", expresó Borja sin rodeos.

BORJA-RUGGERI-CRUCE (1).jpg

Luego del intercambio con el ex defensor, Borja profundizó en la relación que tiene con Gallardo y sus compañeros, destacando la importancia de cada uno a la hora de transitar momentos difíciles como 9 al no amigarse con el gol. "Cuando pasa un tiempo y estamos jugando y pasan 45' sin convertir me dicen 'tranquilo Coli, que la vas a meter, te va a quedar' ", comentó.

Respecto a Gallardo, confesó el pedido que le realizó cuando veía que su nivel no era el pretendido "un día fui claro y le dije a Marcelo 'no me siento con confianza y quiero que me ayudes'. Fueron días en los que tuve problemas personales y eso influye. A veces algunos no entienden que somos humanos y lo que te pasa influye en lo deportivo", haciendo referencia a la compañía que recibe cotidianamente por parte del DT millonario y como logró crecer durante todo el torneo con sus enseñanzas.

river abrazo borja gallardo.jpg

Miguel Borja y su dura crítica al River de Gallardo

Desde la llegada de Marcelo Gallardo a River, la situación de Miguel Ángel Borja cambió radicalmente. El Colibrí pasó de ser la figura excluyente del equipo y uno de los máximos goleadores en el mundo, a perder el puesto. Por eso, su futuro empezó a ponerse en duda, y sobre eso se refirió desde sus vacaciones en Colombia.

En ese contexto, el 9 habló con ESPN desde Cartagena y disipó cualquier tipo de dudas. "Me quiero quedar en River por mucho tiempo", dijo con la misma seguridad con la que se enfrenta a un arquero. Y agregó: "En River he sido feliz, he tenido plenitud y he sentido que he hecho muchas cosas que me han ayudado en lo personal para ser feliz y espero que sea así por mucho tiempo".

Con un año de contrato por delante y luego de ser suplente en los últimos siete encuentros (anotó tres tantos), su continuidad en Núñez parecía estar en duda. Sin embargo, Gallardo ya le avisó que cuenta con él en 2025 y él mismo manifestó que tenía grandes objetivos por delante con la banda roja. "La Libertadores es el sueño, no solo de Miguel Borja, de todos los compañeros", reconoció.