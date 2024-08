El cruce de Lisandro Martínez en su debut en la Premier que le valió una ovación en Manchester

Licha-Traoré.jpg

En el mano a mano, Lisandro se encargó de cortar el ataque. Esperando la decisión que tomaría el delantero, el defensor acompañó al musculoso delantero y lo derribó en las cercanías del área que defiende André Onana, cuando la jugada parecía que terminaría con la apertura del marcador. Tras el quite quirúrgico el estadio se encomendó a ovacionar al defensor de la Scaloneta.

Luego del encuentro, The Butcher se refirió a la jugada: "Lo mandé al gimnasio. Aprendí de la primera, me mató. Se la devolví”. Sumado a esto, habló sobre su presente: " “Yo sé que no soy alto, muy alto. Pero voy a ganar. Voy a ir con personalidad, en cada pelota, en cada duelo… Voy a demostrar que estoy listo dentro de la cancha. Hay que estar listos para todo, para las críticas, para todo. Es parte de nuestro trabajo. Si estamos acá solo para poner excusas, no estamos listos para jugar en este club”,

El insólito gol que se perdió Alejandro Garnacho en el debut de la Premier League

Los argentinos Martínez y Garnacho tuvieron minutos en el partido: el zaguero fue titular y disputó los 90 minutos mientras que el delantero ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo por Amad Diallo.

Garnacho.jpg

El local comenzó mejor el primer tiempo, con presencia de Kobbie Mainoo y Casemiro en la mitad de la cancha para frenra las aproximaciones del Fulham y con movilidad de Diallo por la banda derecha, aunque se mostró apagado a la hora de meter peligro en el arco rival.

El arquero suizo del conjunto londinense se lució con dos atajadas al portugués Bruno Fernandes muy cerca del área chica que pudieron poner en ventaja al United pero nada más, ya que se replegó bastante para evitar los contraataques del local.

Ya para la segunda etapa se hicieron notorios los ingresos de Zirkzee y Garnacho: el primero, tras un centro desde la derecha del juvenil argentino, el neerlandés desvió con la zurda la pelota para el 1 a 0 y único tanto del United.

Sin embargo, a pesar de la asistencia, el argentino no estuvo fino y en la última jugada del partido, tras un pase de Marcus Rashford que lo dejó solo en el área ante el arquero del Fulham, Garnacho no le dio bien y tiró afuera lo que pudo haber sido el 2 a 0.