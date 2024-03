El cruce picante del Chapu Nocioni con otro ex NBA por defender a Manu Ginóbili

Nocioni no soportó las críticas a Ginóbili.

Gilbert Arenas , ex jugador de Washington Wizards , Golden State Warriors , Orlando Magic y Memphis Grizzlies en la NBA, ya había sido polémico luego de la inclusión del argentino en el Salón de la Fama. En aquella ocasión, dijo: “Es difícil convencerme de que Ginóbili es individualmente mejor que Jamal Crawford" .

"Miraremos sus currículums y diremos ‘Ginóbili tiene 4 anillos’. ¿A quién vas a tomar 1 contra 1? ‘Voy a tomar a Jamal’, puesto que estamos hablando de mejor jugador ¿no? Así es como lo evalúo. Manu estuvo increíble en esa estructura, pero cuando hablamos de juego individual, no está entre los 5 mejores sextos hombres de todos los tiempos”, continuó el estadounidense.

Ahora fue incluso más lejos y se animó a decir que Manu no hubiera sido nada sin Tim Duncan y Tony Parker. Cuando lo compararon con el argentino, dijo: “No intentes compararme con el maldito Manu Ginóbili, él era un jugador de banca y fue cargado por Duncan y Parker”.

El cruce en redes sociales entre Nocioni y Arenas

El Chapu Nocioni, compañero de Ginóbili en la Generación Dorada, utilizó sus redes sociales para responderle. Citó una imagen con la declaración, musicalizó la historia con la canción del "Payaso Plim Plim" y escribió: “¿A este idiota qué le pasó? Atacó a los europeos y ahora se mete con Manu. Se mira el paquete completo papi! A vos te faltaron unas cuantas frutas. Gil!”.

El cruce escalo y se convirtió en un intercambio entre los ex basquetbolistas. Arenas le retrucó: “No estoy seguro de lo que dice, pero estoy seguro de que están de acuerdo conmigo (que no podía guardarme para la mierda) Chapu Nocioni". Y finalizó con una ironía: "¿todavía estás enojado por ese tiro ganador en los playoffs?”.

“No es por mí, amigo, es por Manu y tu no le atas los cordones. Una cosa más, es 2024, si no entiendes, usa un traductor”, respondió Nocioni. Aunque el ex Washington volvió a la carga: ”Es 2024, si yo soy el payaso tu eres el cliente. Bienvenido al mayor espectáculo del mundo. Vuelve pronto”.

“No, gracias. Tengo mi propio show pero sin payasos”, finalizó por su parte el ex Chicago Bulls, aunque la última palabra la tuvo Gilbert: “Un espectáculo sin payasos para entretener es un poco como tu carrera (sintonizaré cuando me aburra)”.

La polémica de los estadounidenses contra Manu Ginóbili

El ex San Antonio Spurs ingresó al Salón de la Fama en septiembre de 2022. Antes que Arenas, un reconocido periodista estadounidense, Ben Maller, dijo: “El Salón de la Fama cometió un error al honrar a Manu Ginóbili.Nada en su contra. Escuché que es un buen tipo. Era un buen jugador; simplemente no es un miembro del Salón de la Fama. Mi teoría sobre el Salón de la Fama es acertada. Tienen estándares extremadamente bajos para la admisión”.

Sin embargo, el argentino consiguió múltiples logros en el básquet que justificaron su presencia. Entre ellos: campeón Olímpico con Argentina y MVP de la Final en Atenas 2004, medallista de bronce en Beijing 2008, subcampeón del Mundo en Indianápolis 2002, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), dos veces All Star (2005 y 2011), mejor Sexto Hombre de la NBA en 2008, junto con Tony Parker y Tim Duncan se convirtieron en el trio más ganador de la historia de la NBA, con 575 victorias en temporada regular y 126 en post temporada y finalmente sus camisetas #5 y #20 fueron retiradas por la CABB y San Antonio Spurs.