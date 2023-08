El curioso análisis de uno de los próximos rivales de Messi

"Realmente solo me entrevistan por el hecho de quién es Messi, no porque realmente les importe quién soy. Y eso es justo" , advirtió el central estadounidense, que viste la camiseta de su club actual desde el 2020, cuando fue seleccionado directamente desde el draft. Lo cierto es que Leo revolucionó por completo el fútbol de la región y también a su propio equipo, que venía de capa caída antes de su arribo: no habían conseguido la victoria en los 11 cotejos previos a la llegada del crack .

"Realmente solo me entrevistan por el hecho de quién es Messi, no porque realmente les importe quién soy. Y eso es justo" "Realmente solo me entrevistan por el hecho de quién es Messi, no porque realmente les importe quién soy. Y eso es justo"

El duelo correspondiente al certamen que otorga una plaza para la próxima edición de la Concacaf Champions League contará con un aliciente interesante: en el caso de que culmine en empate, habrá una tanda de penales para definir al ganador. El contrincante en la próxima instancia aún no está definido y saldrá del triunfador en el compromiso que disputen el Charlotte FC o el Houston Dynamo. En la otra llave, aparecen los cuadros más trascendentes de México.

Embed

Las entradas para el partido que se llevará a cabo en el Estadio Toyota se agotaron casi al instante y miles de personas se quedarán sin la posibilidad de ver a la leyenda surgida en el Barcelona. Alan Velasco, la ex joya de Independiente que hoy recala en Dallas, advirtió que cumplirá el sueño de medirse ante su ídolo: "Va a ser una experiencia inolvidable para mí, porque será la primera vez que lo vea en persona. Espero poder marcarlo en algún momento del encuentro. Tiene la habilidad que todos deseamos tener, está en el más alto nivel".