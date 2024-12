El curioso mensaje de despedida de Williams a Franco Colapinto: ¿Se va a otro equipo?

Embed - Williams Racing on Instagram: "Dear, Franco. Gracias por tanto " View this post on Instagram A post shared by Williams Racing (@williamsracing)

Colapinto, por su parte, les contestó con una historia en Instagram: “Muchas gracias muchachos por este par de carreras. Gracias por hacerme rápidamente parte de tu familia. Disfruté cada segundo. Su energía positiva y su esfuerzo han sido muy contagiosos y agradables para mí. Espero volver a encontrarnos en el futuro, todo lo mejor”.

Colapinto disputó los Grandes Premios de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Incluso se dio el lujo de sumar cinco puntos (cuatro en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos), convirtiéndose en el primer argentino en conseguirlo desde Carlos Reutemann en 1982.

Sus grandes actuaciones, principalmente en sus primeros cinco Grandes Premios en los que no bajó del duodécimo puesto, generaron el interés de escuderías como Red Bull y Alpine. Sin embargo, parece que ambos equipos se habrían decidido por otros pilotos para la temporada 2025, lo cual dejaría a Colapinto sin asiento.

El pilarense es el primer piloto argentino en llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial en 23 años. El último antes que él fue Gastón Mazzacane, quien se retiró en el 2001 para ser reemplazado por un joven Fernando Alonso, que debutaría en el lugar del argentino bajo la escudería Minardi.

Todo parece indicar que Colapinto será el piloto de reserva de Williams en la próxima temporada, aunque el intercambio que tuvo con Williams en redes sociales en las últimas horas genera una luz de ilusión entre los fanáticos argentinos.

Fernando Alonso elogió a Franco Colapinto

Uno de los mayores respaldos que recibió Colapinto tras su última carrera en la Máxima provino de una de las grandes figuras de la Fórmula 1, Fernando Alonso. El bicampeón español no solo reconoció el talento del joven argentino, sino que también destacó su capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias de la categoría.

"Ha demostrado, sobre todo en las primeras carreras en las que no tuvo ningún percance, su velocidad y su talento. Solamente hay 20 asientos, y ese es el problema de la F1, pero él mostró sus cartas y su identidad. La oportunidad le llegará tarde o temprano", afirmó Alonso en diálogo con medios hispanoamericanos tras la carrera en Abu Dhabi.

La relación entre ambos no es casualidad. Colapinto fue parte de la academia de jóvenes talentos de Alonso, lo que generó una camaradería especial entre los dos pilotos. Desde el debut del argentino en Monza, el asturiano no escatimó en elogios y consejos: "Tuvo algún dolor en la espalda por el asiento porque fue la primera vez que se subió a un coche por dos horas a un ritmo fuerte. Le dije que se prepare bien para Singapur, que aproveche el tiempo y ajuste ese asiento porque no será tan fácil como Monza".