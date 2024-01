El dato que confirmó que River fue el club más convocante del mundo en el 2023

Por qué River le ganó al Barcelona en mayor asistencia

River Plate se destacó no solo por la magnitud de su asistencia sino también por el contexto en el que otros clubes importantes no lograron llenar sus estadios en varios partidos. Barcelona jugó en el Olímpico de Montjuic durante la temporada, reduciendo su capacidad total. Además, River Plate recibió sanciones de la FIFA en el ámbito internacional, pero esto no impidió que la hinchada siguiera respaldando al equipo.

Este logro se suma a otros hitos recientes, como la expansión del estadio que lo coloca entre los más grandes del mundo. En términos de socios, River Plate se convirtió en el club con más socios de Argentina y el segundo a nivel mundial, con 350,951 socios activos, respaldando su posición como uno de los clubes más grandes y apasionados del fútbol mundial.