El defensor de Godoy Cruz acusado de participar en apuestas ilegales rompió el silencio

"Hasta el día de hoy no le encuentro sentido ni explicación a lo que pasó. He tenido una carrera que considero buena. No gané mucho dinero, pero me deja tranquilo saber que fui una persona intachable. ¿Ustedes creen que yo tuve algo que ver con una locura así? No me entra en la cabeza que me relacionen con eso", aseguró.

Luego, visiblemente enojado, agregó: "Si cada vez que un jugador baja el nivel lo van a acusar de algo así, no me quiero imaginar si me hubiera tocado hacer un gol en contra. Godoy Cruz era un equipo que podía jugar bien o mal, pero trabajaba con seriedad".

image.png

Barrios también habló sobre su salida del Tomba. "Tuve que rescindir el contrato con Godoy Cruz, tenía un año más. No tengo idea cómo se hizo la operación, eso hay que preguntárselo al presidente", dijo.

Después, remarcó: "Si me tenía que quedar, no tenía problemas, me vine porque era una oportunidad de crecimiento y porque considero que estoy en un club grande, que va a jugar Fase 2 de Copa Libertadores".

Otros jugadores de Godoy Cruz sobre las apuestas

image.png

Otro que habló fue Federico Rasmussen, uno de los pilares del conjunto de Mendoza, quien comentó: "Las barbaridades que se dijeron sobre mí, los mensajes y amenazas que recibí me parecieron totalmente injustas y me dolieron. Costó dormir y comer en la semana. Me duele porque jugaron con mi honor y eso no lo iba a permitir, pero es un tema cerrado".

Luego de los dichos del defensor de 32 años, el DT de Godoy Cruz, Ernesto Pedernera, indicó que "estos jugadores van al frente como locos, se tiran de cabeza y hoy dieron prueba de eso. Lo que se dice en las redes parece que todo es verdad. Entonces mañana me ensucian a mí o a vos y como no tenemos tiempo de pensar parece que todo es verdad. Hace cuatro o cinco días que estoy con el plantel y nunca toqué el tema porque confío a muerte".

A su vez, otro que se sumó fue el arquero, Franco Petroli. "En lo personal me parece una falta de respeto, pero no es un tema que se tenga que seguir hablando", lanzó.