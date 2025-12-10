El delantero argentino que es pretendido por Boca y el Milan

El delantero argentino Mateo Pellegrino está teniendo una temporada fenomenal en Parma, que pelea por mantenerse en la Serie A de Italia. Por eso, no resulta nada raro que el nombre del ex Platense, Vélez y Estudiantes empiece a sonar fuerte incluso antes de que arranque el mercado de pases.

Según el medio italiano Tuttosport, Pellegrino figura como un nombre muy codiciado por la directiva de Milan , aunque los dirigentes son conscientes de que el acuerdo no será fácil, sobre todo porque Parma, que actualmente lucha por evitar el descenso, se resiste a perder a un jugador clave de su plantel a mitad de temporada.

En el Rossonero tienen un plan estratégico para intentar convencer al club emiliano y, al mismo tiempo, anticipar la inevitable competencia por el joven talento. La insistencia de Milan en Pellegrino refleja su deseo de asegurar un delantero joven y prometedor, que pueda integrarse gradualmente en el conjunto de Massimiliano Allegri según las necesidades y, sobre todo, vinculado al futuro de jugadores como otro argentino en el plantel: Santiago Giménez, quien juega para la Selección de México.

image

Y una de las competencias que podría surgirle a Milan en el mercado de pases es nada más y nada menos que Boca Juniors, que necesita reforzar un plantel que quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura y con solo repasar las redes, hay un clamor del hincha por la llegada de "un nueve" que ocupe el lugar que seguramente va a dejar vacante el uruguayo Edinson Cavani. De avanzar en las negociaciones y concretar la llegada del delantero, el club de la Ribera estaría firmando la contratación de un joven delantero con mucha proyección. Recordemos que semanas atrás fue vinculado con una posible convocatoria a la Selección de España.

Mateo Pellegrino, pretendido por la Selección española

Con 24 años recién cumplidos, Mateo Pellegrino es uno de los nombres que más crece en el fútbol europeo. Mide 1,92 metros, combina potencia con velocidad y atraviesa un presente estadístico que no pasa inadvertido: 7 goles en 14 partidos con Parma en lo que va de la temporada (4 por Serie A y 3 por Copa Italia).

Ese crecimiento explica por qué, en las últimas semanas, Luis de la Fuente pidió informes detallados. El director técnico de la Selección de España le encargó a Aitor Karanka -director de desarrollo de la RFEF- avanzar con las gestiones para conocer la disponibilidad del jugador, cuya situación administrativa es favorable: Pellegrino nació en Valencia, cuando su papá vestía la camiseta del club Che, y posee la doble nacionalidad sin necesidad de trámites extraordinarios.

image

España produce volumen de ataque, goles repartidos y variantes ofensivas, pero carece de un centrodelantero con presencia aérea, físico dominante y capacidad para destrabar partidos cerrados. Mikel Merino, Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal u Olmo aportan gol desde segunda línea, pero el “9 de área” clásico no termina de consolidarse. Y allí entraría la variante Mateo Pellegrino. Por ahora está todo en potencial, pero podría haber novedades pronto.