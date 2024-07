El desplante del Dibu Martínez a un posteo de Lisandro Martínez, el crack de la Selección argentina

Ante esta publicación expuesta en sus redes sociales, el arquero que nuevamente fue protagonista en el plantel para conseguir el título Emiliano Dibu Martínez comentó el posteo e hizo un desplante al defensor: " Y conmigo ni a la parada del bondi, ¿no?" . Ante esto Licha no realizó comentarios.

Lisandro-Dibu.jpg

El pedido de Cuti Romero para Di María

En la misma publicación el defensor del Tottenham expuso un pedido especial para Angelito ante el final de su carrera: "Terrible. Encima Fide se queda un poco más", escribió Romero en el posteo, junto a emoji de corazones que demostraron la fortalecida relación que mantienen.

La primera foto de Enzo Fernández en vacaciones tras el escándalo por el racismo

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y la selección argentina, se enfrenta a una posible sanción significativa tras un video que compartió durante los festejos de la Selección Argentina después de ganar la Copa América. En el video, se ve a los jugadores entonando un cántico con referencias racistas sobre los jugadores de la selección francesa, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a presentar una queja formal ante la FIFA.

El Chelsea, al igual que la Premier League, abrió un expediente disciplinario. Según el abogado deportivo Udo Onwere, es probable que el club londinense imponga una multa a Fernández. "Es probable que el club siga la ruta financiera en un intento de asegurar que uno de sus fichajes récord siga siendo una perspectiva valiosa", declaró Onwere al Daily Mail.

Enzo 1.jpg

Después de pedir una disculpas desde su cuenta de Instagram Enzo Fernández se llamó a silencio y no volvió a aparecer, hasta ahora que compartió en sus stories una foto en un avión junto a sus dos hijos Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de ocho meses.

Cómo fue el incidente de la canción de Enzo Fernández

Cuando se viralizó la canción de la Selección la reacción no tardó en llegar desde sus compañeros de equipo. Wesley Fofana, uno de los jugadores franceses del Chelsea, calificó la acción como "racismo desenfrenado" en una publicación en redes sociales. Esta denuncia desencadenó una ola de críticas hacia Fernández, y varios jugadores franceses del Chelsea, incluidos Benoit Badiashile, Malo Gusto y Axel Disasi, dejaron de seguir al argentino en Instagram.

Enzo Fernández no tardó en emitir una disculpa pública, asegurando que "esas palabras no expresan (sus) creencias y carácter". Añadió que "la canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras".