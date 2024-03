El Diablito Echeverri rompió el silencio tras su golazo: qué dijo sobre la polémica por su salida de River

" Fue algo muy triste porque me expresé muy mal . No lo tendría que haber dicho en una cancha en la que habíamos ganado un título -fue durante el Trofeo de Campeones, después de ganarle a Rosario Central-, en la despedida de Enzo Pérez, pero siempre quise tomar la mejor decisión para el club", aseguró el surgido en las inferiores de La Banda, que tuvo varios cortocircuitos con Martín Demichelis pero que acabó transformándose en una pieza clave para el equipo.

Al mismo tiempo, el joven de 18 años aclaró que no tenía previsto abandonar la institución con el pase en su poder, pero que la inexperiencia le jugó en contra: "No es normal que a un chico de 17 lo vendan por 25 millones de libras. Obviamente que en ningún momento me iba a ir libre porque tampoco era lo que yo quería. Me parece que todos tienen en claro que yo amo a este club, que voy a dar todo siempre que me toque estar en cancha".

Por otra parte, Echeverri, que se estrenó en la red en la Copa de la Liga, certamen que lo tiene a River como líder junto a Vélez con 21 unidades, habló de sus próximos objetivos y mencionó el arranque de la Copa Libertadores, que se erige como la prioridad en la actual temporada: "Este año voy a seguir dando lo mejor y conseguir lo que los hinchas más quieren".