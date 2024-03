River dio una muestra de carácter y derrotó 3-1 a Gimnasia en el Monumental

El anfitrión no acusó el golpe y se repuso rápidamente. De la mano del Diablito Echeverri , uno de sus hombres más desequilibrantes, llegó una oportunidad concreta para igualar el pleito: el futbolista adquirido por el City Group enganchó con categoría dentro del área y, después de una buena atajada de Insfrán, el 9 colombiano no estuvo preciso en el rebote .

El Tripero había logrado obtener la posesión del balón, aunque con poca profundidad, y la tensión en el Monumental se hizo palpable pese a los aplausos iniciales por la consecución de la Supercopa Argentina. De todas formas, la gran joya del conjunto de Núñez dejó en claro que está para cosas grandes y cambió el tono del partido con una maniobra de crack: tomó la pelota por el sector izquierdo, enganchó ante la marca de dos defensores y rompió el arco con un disparo certero para colocar el merecido 1-1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1769484977899549182&partner=&hide_thread=false EL PRIMER GOL DEL DIABLITO EN LA PRIMERA DE RIVER ES UN GOLAZO



Claudio Echeverri gambeteó en el área y sacó un bombazo para el 1-1 ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fyIvIgtsBu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2024

El ritmo eléctrico de La Banda le permitió someter a los platenses, que tuvieron en Domínguez a su única carta: en dos ocasiones, el juvenil recortó por derecha y definió cruzado contra un palo, pero Armani le adivinó la intención. En el epílogo del primer tiempo, Solari besó el palo tras un lindo movimiento individual y el Colibrí marcó en offside luego de una extraordinaria pared de papi fútbol con Herrera. Así, River se fue al vestuario siendo ampliamente superior.

Los cambios le dieron el triunfo al Millonario

Los de Leonardo Madelón ensayaron una tibia reacción en el inicio del complemento, con Pablo de Blasis como el eje de la construcción en ataque. El 10 ex Mainz pudo haber empardado el encuentro mediante un cabezazo, pero el centro no fue del todo preciso y la ejecución no fue cómoda.

Ante las dificultades para acercarse al área de Gimnasia, el Millonario apostó por un tiro lejano que partió de los pies de Leandro González Pirez: el zapatazo del central iba bien direccionado, pero se desvió en la testa de Gustavo Canto, uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo, y se coló en el arco para darle la ventaja al Millonario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1769500032888115630&partner=&hide_thread=false RIVER LO DIO VUELTA



Leandro González Pírez sacó un zapatazo desde afuera del área y con ayuda de un desvío puso el 2-1 ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/q6XsN5bVfW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2024

Con la derrota puesta, la visita no temió desafiar al equipo de Demichelis a un ida y vuelta. Sin embargo, obligó al Lobo a dejar espacios que capitalizaron los cambios: Esequiel Barco le cedió un pase a Nacho Fernández, que dejó libre a Facundo Colidio para que rematara a placer. Insfrán dejó su primer palo libre y el ex Tigre selló el 3-1 con una displicencia. River sigue invicto en el campeonato y, a pocos días del inicio de la Copa Libertadores, también saca chapa de candidato a nivel local.