El Dibu Martínez reveló su secreto para atajar penales

A pesar de sus logros en la cancha, la carrera de Martínez no está exenta de polémicas. En las últimas semanas se viralizó un video donde el arquero realizaba un gesto obsceno hacia Kylian Mbappé durante una serie de penales. Aunque el gesto provocador no fue sancionado, generó controversia entre los aficionados y la prensa.

En una entrevista reciente para DSports, Martínez fue consultado sobre el episodio, pero el arquero argentinon aseguró no recordar los detalles y afirmó su inocencia en la cancha. "Ni me acuerdo, me mandan cada cosa. Hay 70 mil cámaras y no te das cuenta que estás jugando una final del Mundial. Capaz lo hago en un entrenamiento y no lo ve nadie. Eso soy yo. Soy muy inocente a la hora de jugar", expresó el 'Dibu'.