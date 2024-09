El Dibu Martínez rompió el silencio luego de su polémica sanción con la Selección

En su cuenta de Instagram y en X (anteriormente conocido como Twitter), el Dibu Martínez escribió: "Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie". Este mensaje fue acompañado por una imagen del arquero junto a un niño durante la entonación de los himnos, lo que refleja su intención de enfatizar el carácter festivo y no ofensivo de sus acciones.

Martínez también expresó su pesar por no poder estar con sus compañeros en los próximos compromisos de la Selección. "Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar", comentó, dejando en claro su compromiso con el equipo y su frustración por la sanción. Además, añadió: "Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa".

Dibu Martínez 1.jpg El Dibu Martínez

Quién reemplazará al Dibu Martínez en la Selección

La sanción, aunque difícil para el equipo y el jugador, abre la puerta para que otros arqueros tengan la oportunidad de mostrarse. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, ya tendría decidido quién ocupará el lugar del Dibu Martínez en estos dos importantes partidos de Eliminatorias.

Gerónimo Rulli, actual arquero del Olympique de Marsella, parece ser el elegido para custodiar el arco albiceleste. Rulli viene de tener buenas actuaciones en el fútbol europeo y es visto como una opción confiable para reemplazar al "Dibu". Además de Rulli, Juan Musso, del Atlético de Madrid, y Walter Benítez, del PSV Eindhoven, también estarán en el banco de suplentes como alternativas.