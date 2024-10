El director de Red Bull habló de Franco Colapinto en medio de los rumores de compra

No obstante, las complicaciones contractuales no son menores. Colapinto, quien ha demostrado su talento en la Fórmula 2 y ya cuenta con respaldo en Williams, tiene un contrato con la escudería británica que, aunque le brinda oportunidades en simuladores y pruebas, no garantiza un asiento de piloto titular en el corto plazo.

La llegada de Carlos Sainz a Williams en 2025, junto con la estabilidad de Alex Albon, complica el panorama para el argentino. Además, Williams no ve con buenos ojos la cesión de su piloto a otro equipo. “Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo”, afirmó Marko.

Colapinto 2.jpg Franco Colapinto

Franco Colapinto sigue cosechando elogios

La posibilidad de que Red Bull obtenga a Franco Colapinto implicaría una ruptura contractual o la activación de una cláusula, que comúnmente permite a los rookies buscar otras oportunidades si el equipo no puede ofrecerles un asiento en competencia después de dos años. Este detalle contractual podría ser clave para que el joven argentino de 20 años logre incorporarse a la escudería de bebidas energéticas.

La presión también viene desde el propio paddock de la Fórmula 1. Luego del Gran Premio de México, el actual campeón del mundo, Max Verstappen, elogió públicamente a Colapinto: “Está haciendo un gran trabajo desde que llegó a la Fórmula 1, siempre es lindo ver a jóvenes pilotos que llegan y lo hacen bien”. Este respaldo de Verstappen, conocido por ser un competidor exigente y poco dado a brindar elogios gratuitos, refleja el respeto que el joven piloto argentino ha ganado entre sus pares.