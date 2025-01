El DT de Athletico Paranaense habló de la situación de Lucas Esquivel con River

A pesar de su debut en el torneo, River no se retira del mercado de pases y sigue con todo en la búsqueda de Lucas Esquivel.

El técnico del equipo brasileño, Mauricio Barbieri, abordó la situación tras el empate 0-0 ante Coritiba por el Campeonato Paranaense, en un partido que terminó con incidentes entre los jugadores. Consultado sobre el futuro de Esquivel, Barbieri fue contundente: “Hoy no puedo garantizar su continuidad en el club y no puedo decir que nadie más se irá. Mientras el mercado de pases permanezca abierto, todo vale, hay salidas y llegadas”. El jugador no ha sido convocado para los últimos encuentros, alimentando las especulaciones sobre su inminente salida.