El DT de Estudiantes de La Plata bancó a Tevez y lanzó la acusación más grave sobre el fútbol

“¿Le creen a la policía? ¿Le creen a un juez? ¿Se cree en la justicia en el país? No se cree, ¿y vamos a creer en un árbitro? Es la justicia del partido, el que imparte justicia es el árbitro. Siempre vamos a pensar mal, porque el argentino piensa mal porque hicieron los políticos muchas cosas mal y todos colaboramos a que siga así”, respondió Eduardo Dominguez, bancando a Carlos Tevez.

“Hay soluciones, pero los que tienen que tomarlas no somos nosotros, los títeres que estamos en el escenario”, opinó.

La banca de Domínguez y el Kily González a Carlos Tevez

“Todo el mundo mira fútbol, es un país muy apasionado y todo se refleja acá. No vamos a ser un oasis, vemos un montón de noticias en la TV que no nos gustan pero amamos este país y seguimos acá, yendo para adelante. Somos el fiel reflejo de la sociedad que somos”, agregó el DT.

Tevez 2.jpg

Otro de los DT que salió a hablar fue el Kily González quien también mostró su disconformidad con los arbitrajes: “El fútbol argentino merece otro trato desde este lado, porque sino dudamos de todo. Entonces si dudamos de todo… porque te dan este árbitro ya empezamos a protestar o estamos agazapados parados de mano a ver si te cagan o no. El fútbol campeón del mundo merece otra cosa”.

“No me gusta verlo a Carlitos así como lo vi. Lo conozco, es un tipo con pasión, adrenalina, es efusivo. Hay veces que hay cosas que son claras. No queremos que nos regalen cosas, pero que no te caguen. Para mí es una expulsión clarísima”, sumó en referencia a la patada contra Iván Marcone que generó toda la polémica.