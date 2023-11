El DT de Fluminense explicó porque su equipo juega tan mal antes de Boca

Cómo se prepara el DT de Fluminense para la final contra Boca

En su intento por administrar el esfuerzo de sus jugadores, Diniz ha tomado medidas como reservar a la mayoría de los titulares en el partido contra Atlético Mineiro, dando oportunidades a futbolistas menos habituales. A pesar de la derrota, el entrenador dejó en claro que están tomando en serio el Brasileirao: "Nosotros preparamos el equipo todos los días. En ningún momento dejamos de lado al campeonato local. Estamos llevando el Brasileirao de manera muy seria. Es un certamen difícil".

fernando diniz 2.jpg Fernando Diniz, DT de Fluminense

A pesar del mal desempeño en el último partido, Diniz no se mostró totalmente insatisfecho: "No fuimos dominados, no hicimos un mal partido. Todos trabajamos duro para dar lo mejor posible en el Brasileirao. Pero es imposible no recordar la Libertadores". La gran final se avecina y Fluminense debe encontrar la manera de mantener su enfoque en ambos frentes, sabiendo que se juegan el partido más importante de su historia contra Boca Juniors.