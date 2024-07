El DT de Independiente reveló por qué no hará jugar a la estrellita del club

Se trata del joven de apenas 16 años de edad, nacido en el 2008, Tomás Parmo, a quien apuntan con una posible gran carrera a futuro a su corta edad, pero al cual, el flamante DT del Rojo, avisó que todavía no será tenido en cuenta.

En una postura similar a la de Hugo Tocalli, el reciente elegido como entrenador del Rojo aclaró que no tendrá en cuenta a Tomás Parmo en el corto plazo por más que forme parte del plantel profesional que realiza la pretemporada en el predio de Villa Domínico.

El motivo tiene que ver pura y exclusivamente por los peligros de “quemar etapas" como futbolista profesional. "Hablé con él estos días. Debe crecer mucho para jugar en la Primera División. Lo que no podemos hacer es que salte etapas", explico el DT en conferencia de prensa.

Luego, también agregó: "Es un chico que, aparte de la categoría que tiene, físicamente todavía necesita desarrollarse mucho más para poder entrar y competir".

Embed - Diabolicos on Instagram: " Vaccari habló sobre TOMÁS PARMO y atención a lo que dice … “No podemos saltar etapas. Me encanta Tomi Parmo, disfruto verlo entrenar en el día a día. Debemos ayudarlo a crecer con paciencia y tranquilidad”" View this post on Instagram A post shared by Diabolicos (@diabolicos.ar)

"Me encanta, es uno de los jugadores que más me gusta ver entrenar y lo disfruto en el día a día. Pero hay que ir muy tranquilos. Primerio hay que mejorarle la competencia, que entrene en Primera y baje a jugar en Reserva, donde todavía no compitió", remarcó Vaccari.

Además, expresó: "Hay que ayudarlo a crecer, con paciencia y tranquilidad. Que él empiece a disfrutar de los pasos. Yo soy el que más lo quiere ver, pero necesita un tiempo de maduración en lo futbolístico y físico para poder entrar".

"A mí no me gustaría que baje cinco escalones por no estar preparado. Que juegue partidos en Reserva y que se curta, ahí es donde se tienen que cometer errores", finalizó el entrenador que dirigirá a los de Avellaneda en esta campaña.

image.png

Tomás Parmo, la joyita de Independiente

Parmo, quien debutó contra Juventud Unida (SL) por Copa Argentina, de la mano de Carlos Tevez, no formó parte de la delegación que superó por 1-0 a Olimpia de Paraguay en un amistoso disputado en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

La situación del talentoso mediocampista es distinta a la de Santiago Salle, David Martínez, Santiago López, Diego Tarzia y Lautaro Millán, los otros pibes que subió Tocalli durante su interinato en el Rojo.

Parmo ya firmó su primer contrato en Independiente hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión por 20 millones de euros netos. El enganche diestro es categoría 2008, utilizaba la camiseta número 10 en Inferiores, y sabe lo que es la exposición ya que es hijo del periodista Alejandro Parmo.

De buena pegada y habilidoso, Parmo llamó la atención de Pablo Aimar, quien lo llamó para la Selección Argentina Sub-15 en mayo de 2023.