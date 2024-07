La escandalosa declaración del DT de Independiente sobre el chileno Mauricio Isla

Vaccari también se refirió a la situación de Mauricio Isla, quien dejó el club antes de su llegada. "Cuando llegué pedí el teléfono de Isla para hablar con él, pero el representante siempre puso algunas trabas y dijo que no estaban dadas las condiciones para hablar. Entonces yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel. Cuando hay alguien que no quiere ser parte, no tiene que estar, y menos en una institución con tanto prestigio como ésta”, afirmó contundentemente.

En cuanto a Tomás Parmo, apuntado como una de las grandes promesas del club, Vaccari decidió no apresurar su incorporación al primer equipo. "Me encanta Parmo. Es un chico que hay que ayudarlo a crecer. Aún no compitió en Reserva. Todos quieren que juegue. Yo soy el que más lo quiere ver jugar, pero él necesita un tiempo de maduración, no solo futbolístico sino también físico. No me gustaría ponerlo y que después tengamos que retroceder cinco escalones. Debe crecer mucho para jugar en la Primera División y no queremos saltar etapas. Físicamente todavía debe desarrollarse mucho más para competir en la Primera", explicó Vaccari.

Vaccari habló sobre los posibles refuerzos para Independiente

Otra de las cuestiones que abordó Vaccari fue el mercado de pases y la necesidad de reforzar varias posiciones. "Estamos trabajando y buscando jugadores en varias posiciones. En defensa casi todas, en ataque también y en el mediocampo algún puesto puntual. Yo siempre trato de ser cauto. Sabemos la situación de la institución. Tenemos que traer a alguien que pueda hacer algo que nosotros no podemos, que supere lo que nosotros tenemos. Sino, no tiene sentido. Pero cuando buscamos eso, a veces no estamos al alcance económico para contratarlo. Desde nuestro lado hay mucho compromiso para que llegue gente que le sirva a Independiente y no traer a alguien solo por traer”, explicó.

Sobre la llegada de Marco Pellegrino para la zaga central, Vaccari comentó que “es un jugador que necesitábamos, no sé si para reforzar pero sí para sumar al plantel. Desde que empezó la pretemporada ya perdimos tres defensores centrales. Hoy solo tenemos dos, que son Fedorco y Laso. Un plantel de fútbol profesional necesitaría mínimo cinco centrales. Estamos trabajando mucho con Hugo Tocalli para buscar la manera de que algún chico de las inferiores pueda sumarse”.