Cuál es la estrella del Inter Miami que sueña con jugar en Independiente

"Ojalá juegue en Independiente. Yo sé que mi padre lo quiso hacer, pero por cuestiones físicas de la rodilla no pudo, pero me compartió esa pasión por Independiente", confesó Redondo en una charla con el programa Sacá del Medio de Radio Continental. Su padre, Fernando Redondo, es una leyenda del fútbol que tuvo que retirarse temprano debido a problemas físicos.

Independiente 2.jpg Federico Redondo, ahora jugador del Inter Miami

Federico Redondo habló de la situación de Lionel Messi y la Selección

A pesar de su vínculo con Independiente, Redondo actualmente juega en el Inter Miami, donde comparte equipo con Lionel Messi: "Yo crecí viéndolo a él, y ahora que comparto entrenamientos con él, lo admiro más todavía. Dentro de la cancha resuelve cosas como solo él lo puede hacer y fuera de la cancha tiene una humanidad increíble".

Redondo también reflexionó sobre el estado de los campos de juego en la MLS comparados con los de Argentina, especialmente en el contexto de la Copa América: "Acá las canchas son un poco mejores que en Argentina, quizá no se ve en este torneo. En los partidos que me tocó jugar, siempre fue en canchas buenas. Y el césped en el que debutó la Selección cambiaron el césped horas antes, lo que puede afectar su estado".

El mediocampista del Inter Miami también compartió su experiencia personal con las lesiones: "Apenas llegué me adapté bien. Lamentablemente, estuve dos meses afuera por una patada en la rodilla. Volví y me apuré, y me molestó el aductor, pero hoy estoy bien de vuelta".

Independiente 1.jpg Federico Redondo

Federico Redondo reveló que colaboró en la colecta de Independiente

Federico Redondo, de solo 21 años, tiene un contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2027, pero su deseo de jugar en Independiente sigue firme. "Sería un sueño", repite una y otra vez, manteniendo la esperanza de que algún día podrá cumplir el anhelo que su padre no pudo realizar debido a las lesiones.

Su colaboración en la colecta de Santiago Maratea para ayudar a Independiente a saldar sus deudas es solo un reflejo de su compromiso y amor por el club. "La familia Redondo colaboró con la colecta de Santiago Maratea. Yo también aporté", afirmó el jugador, destacando la importancia de ayudar al club de sus amores.

Federico también comentó sobre la mentalidad de los jugadores de élite: "Los jugadores de élite lo son porque compiten al máximo, y cuando los ves por acá te das cuenta de que realmente es así y que les duele perder".