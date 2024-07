La promesa que hizo Belmonte, la nueva de estrella de Boca

Belmonte ya ha demostrado ser un jugador destacado desde sus inicios en Lanús. "Soy un jugador de mucho temperamento. Me gusta ese lado. Fui capitán en Lanús de muy joven, se me dio esa oportunidad", comentó el nuevo refuerzo xeneize, que se unirá al equipo este martes en Ezeiza.

Belmonte 1.jpg Toto Belmonte junto con Riquelme en su presentación con Boca

Cómo juega Belmonte, el nuevo refuerzo de Boca

El mediocampista, que se destacó en el Granate desde su debut en Primera hasta su partida al Toluca, expresó su emoción por vestir la camiseta de Boca y su agradecimiento a la dirigencia del club. "La familia estaba emocionada de que vuelva al país. Estoy agradecido a la dirigencia por buscarme y darme el apoyo. La exigencia no puede faltar. Tenemos mucha responsabilidad. Estoy en una edad muy buena para mi carrera. Me siento muy bien y con ganas de arrancar mañana, para dar lo mejor para el equipo".

La llegada de Belmonte a Boca también fue destacada por Riquelme, quien recordó la emoción del padre del jugador al conocer la noticia de su fichaje. "Me dijeron que tu viejo estuvo emocionado, así que para nosotros es muy lindo. Espero que puedas disfrutarlo muchísimo y ojalá nos traigas muchas alegrías", dijo el presidente del club durante la presentación.

Belmonte 2.jpg Belmonte y Riquelme

Qué puesto jugará Belmonte en Boca

Además de su experiencia en Lanús y Toluca, Belmonte llega a Boca para reforzar una posición histórica en el club, ocupada por grandes figuras como Blas Armando Giunta y Mauricio Serna. "Vestir la camiseta de Boca es un orgullo muy grande. Me tocó jugar con Lanús y se siente mucho la gente", destacó el volante.

En su primera conferencia de prensa como jugador de Boca, Belmonte también habló sobre sus expectativas y su estilo de juego. "En México me fue bien. Allá en Toluca jugábamos con doble 5, yo me sentía bien de 5 posicional o de doble 5 más libre. La verdad que en Lanús también cuando me tocó jugar con tres volantes en el medio lo pude hacer de cinco central y también de interno por derecha, así que de la posición que me toque la verdad que voy a tratar de dar lo mejor y nada, comprometido con la institución", explicó.