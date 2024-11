El DT de Vélez explotó contra el árbitro del partido contra Lanús

El empate sin goles entre Vélez y Lanús dejó un sabor amargo para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Más allá de las chances desaprovechadas por el Fortín, el foco de las críticas se centró en el arbitraje de Fernando Echenique y en la falta de intervención del VAR, a cargo de Germán Delfino, en un polémico penal no cobrado sobre Claudio Aquino.

Quinteros no ocultó su fastidio en la conferencia de prensa posterior al partido. “El análisis me deja un sabor muy amargo, primero por el esfuerzo de los futbolistas, que jugaron en inferioridad, y segundo por las situaciones claras que fallamos. Pero también tengo mucha angustia porque es la tercera vez que nos dirige este árbitro y la tercera vez que nos perjudica”, sentenció.

El entrenador enumeró episodios puntuales en los que sintió que su equipo fue desfavorecido bajo la dirección de Echenique: “La primera vez fue contra Boca, no dije nada. La segunda con Belgrano, hubo un penal clarísimo que ni siquiera revisaron. Y hoy, otro penal a Aquino, que lo tocan de atrás y no lo fueron a ver. Me preocupa mucho esta situación”.

Quinteros 1.jpg Gustavo Quinteros, DT de Vélez

El enojo del DT de Vélez con el arbitraje

El momento más caliente del partido se dio en los minutos finales, cuando Peña Biafore de Lanús pareció cometer una infracción sobre Claudio Aquino dentro del área. Sin embargo, Echenique no sancionó penal y el VAR no lo llamó para revisar la jugada. Esto desató la furia de Quinteros, quien expresó: “Lo que más llama la atención es que, en otra jugada donde Marcelino Moreno estaba claramente adelantado, estuvieron entre cinco y siete minutos revisándola. Pero por un penal claro, ni siquiera lo llaman. Es algo que no entiendo”.

Quinteros fue más allá y dejó entrever su incomodidad con las decisiones que involucran al árbitro: “No me preocupa el arbitraje en general, pero sí que pongan por tercera vez a un árbitro que ya no dirigió bien contra nosotros. Esto genera muchas dudas y es algo que ojalá no sea lo que uno piensa. Estamos muy preocupados por eso”.

Quinteros 2.jpg Gustavo Quintero

El enojo de Vélez por los arbitrajes que viene sufriendo

El entrenador también hizo un llamado de atención hacia las autoridades responsables de las designaciones: “Cuando uno ve estas situaciones repetirse, empieza a preguntarse cosas. Espero que haya claridad y justicia en el futuro porque esto afecta mucho al equipo y a los jugadores”.

El partido en el José Amalfitani no solo privó a Vélez de sumar tres puntos vitales en su lucha por destacarse en el torneo, sino que también dejó en evidencia tensiones y cuestionamientos sobre el manejo arbitral en el fútbol argentino.