El durísimo planchazo de Benedetto que se hizo viral en el fútbol paraguayo y terminó expulsado

El delantero ex Boca no está pasando un buen momento en el fútbol paraguayo, y este fin de semana resultó expulsado y burlado por sus rivales.

Darío Benedetto volvió a ser protagonista , pero no por sus goles. Esta vez, su nombre recorrió los medios paraguayos y argentinos por una jugada violenta y un rendimiento que dejó mucho que desear en la caída de Olimpia por 2-1 ante Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco, por la duodécima fecha del Torneo Apertura. Lo que debía ser una tarde tranquila, con el Decano en ventaja por el tanto de Lisandro López, se transformó en una pesadilla tras una brutal plancha del “Pipa” que cambió el rumbo del partido y encendió todas las alarmas.

En el complemento, Guaraní dio vuelta el marcador con dos goles de penal convertidos por su arquero Gaspar Servio, resultado que consolidó al equipo como escolta de Libertad y dejó a Olimpia sumido en la incertidumbre. Mientras tanto, Benedetto sumaba otro capítulo oscuro desde su llegada al club paraguayo: ocho partidos jugados, 394 minutos, cero goles, una asistencia y ahora una expulsión que podría costarle la titularidad. Para colmo, en ese mismo encuentro, desperdició una ocasión increíble al pifiar un cabezazo con el arco vacío, tras un centro preciso de Facundo Zabala.

Benedetto 2.jpg La burla de Guaraní contra Darío Benedetto

La burla de Guaraní contra Darío Benedetto: “Noches alegres”

Pero la jornada negra del Pipa no terminó en el campo de juego. Las redes sociales de Guaraní se hicieron eco de la polémica y compartieron una foto grupal desde el vestuario con la frase: “Noches alegres”, en referencia a la escandalosa salida del delantero de Boca Juniors. Aquella frase había sido utilizada por el propio Benedetto cuando justificó una ausencia ante Diego Martínez —hoy DT de Cerro Porteño— diciendo: “Noches alegres, mañanas tristes”. El mensaje no pasó desapercibido y fue interpretado como una burla directa al delantero.

Como si todo esto fuera poco, la prensa paraguaya comenzó a cuestionar no solo su nivel futbolístico, sino también el costo de su contratación. “No te sirve, aunque traigas a Van Basten. Si no puede jugar, no puede jugar más. 83 mil dólares por mes gana este señor, juega un partido y se lesiona dos meses”, disparó el periodista Álvaro Mora en RLH.