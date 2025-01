El duro enojo de Alexis Mac Allister con Heitinga por una broma en la previa al partido con Liverpool

Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez fueron los grandes protagonistas argentinos de la jornada de Premier League de este fin de semana. El defensor de los Red marcó uno de los goles del empate del partido, situación que provocó que el Colo le hiciera una broma post- partido, sin embargo, el cruce con su compatriota no fue el único que tuvo el ex Boca.

En la previa al partido, mientras calentaba, Alexis Mac Allister terminó siendo víctima de una broma de John Heitinga, el asistente técnico del Liverpool. Lejos de gustarle, Alexis se mostró bastante molesto por lo hecho por él, sin embargo, la situación no pasó a mayores.

Volviendo al ida y vuelta de Mac Allister con Lisandro Martínez, hay que tener en cuenta que desde su llegada a Manchester United, Martínez no se caracteriza por ser un goleador. Su primer tanto con los Red Devils fue contra el Arsenal en enero de 2023, y este domingo, volvió a encontrar la red frente a un rival de peso como el Liverpool. En un partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League 2024/25, el defensor entrerriano se lanzó al ataque, recibió un pase perfecto de Bruno Fernandes y, desde un ángulo complicado, conectó un zurdazo que fue gol.

El gol no solo fue importante por el contexto —el United venía de cuatro derrotas consecutivas— sino también por su carga emotiva. Martínez tomó la pelota tras el gol y la escondió debajo de su camiseta, un gesto que no tardó en ser entendido: una dedicatoria a su pareja, Muri López Benítez, quien está embarazada de su primer hijo.

Mac Allister 1.jpg El momento previo al gol de Lisandro Martínez

El divertido ida y vuelta entre Mac Allister y Lisandro Martínez

Quien no dejó pasar la oportunidad para bromear fue Alexis Mac Allister, figura del Liverpool y compañero de Martínez en la Scaloneta. Con una sonrisa pícara, el volante declaró: "Tengo muy buena relación con Licha. Es increíble, porque no le hace un gol a nadie, pero nos hace un gol a nosotros. Así que nada, lo cargué un poco". A pesar del empate en casa, Mac Allister no dudó en acercarse después del partido para saludar a su compatriota y desearle lo mejor en esta nueva etapa personal: "Sabía que la mujer estaba embarazada, así que ojalá venga lleno de alegría, de salud y que puedan estar muy contentos como familia".

El empate 2-2 fue celebrado por el Manchester United como un punto de oro, considerando que enfrentaban al líder de la liga y uno de los favoritos en la Champions League. Aunque los Red Devils no escalaron significativamente en la tabla, el resultado significó un respiro en medio de una racha negativa para los dirigidos por Ruben Amorim.