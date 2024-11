El emotivo mensaje de Greg Popovich, ex entrenador de Ginóbili, en la noche homenaje a la Generación Dorada

Entre los reconocimientos que hubo para los jugadores, que lucieron medallas en su pecho por lo conseguido en los JJOO , apareció un mensaje especial: Gregg Popovich , una pieza clave en la historia deportiva de Ginobili cuando era jugador de San Antonio Spurs. "Estoy muy contento por todos ustedes, lo que lograron no va a suceder nunca más en ningún lugar. Todavía estoy tratando de entender como se dio que todos ustedes coincidan. La rompieron, se lo merecían" , dijo en un video que fue expuesto en el anfiteatro.

Popovich.mp4

La palabra de Ginobilli en el evento

"Es difícil hablar en representación de once tipos más pero me animo a decir que van a sentir lo mismo que yo. No se puede creer esto. Cuando empezamos a hablar de hacer este evento dijimos: "¿Quién mierda va a querer venir a vernos? ¿Quién va a querer ver 12 viejos, lentos, con peligro de desgarro? Y llegamos y vimos esto. Es realmente que te toca el corazón, realmente fuerte.

Cuando uno piensa y empieza a digerir que esto ya pasó, que no lo vamos a vivir más, ya se retiró, piensa en el perfil bajo, estar con su familia y más... como que uno nunca va a tener la oportunidad de tener este tipo de afecto, retorno por lo que uno hizo en su carrera. Y venir acá y sentirlo de esta manera es fuerte. Les agradezco en nombre de este equipo.

Esto no pasa en todos lados. Pasaron 20 años y ustedes están acá. Millón de gracias, estamos conmovidos y felices. Teníamos dudas pero esto es impagable. Todos y cada uno de ustedes que vinieron a saludarnos, a mostrar afecto, aplaudirnos, a celebrar 20 años después... gracias totales".